Karte der Woche – Einmal schneiden bitte Wir machen einen Starschnitt. Unser Illustrator gibt ein paar Tipps für Barbershops, die ihm gefallen Stefan Busz

Illustration: Bobi Bazooka

«Il barbiere di Siviglia», das ist eine Oper. Barbershops in Zürich, die sind aber ein Trend. Böse Zungen sagen, sie schössen aus dem Boden wie früher die Kebabstände, so viele gibt es. Wir haben mal nachgezählt. Und sind auf kein eindeutiges Ergebnis gekommen. Denn nicht überall, wo «Barber» draufsteht, ist ein richtiger Barbier am Werk. Der Illustrator wusste Rat. Er hat die besten Kreationen verortet. Ein Starschnitt, sozusagen.

Hier die Tipps:

1. Kbs Fresh Cutz, Rosengartenstr. 3, 8037 Zürich

2. Menslook, Dienerstr. 26, 8004 Zürich

3. Finest Barbers, Stampfenbachstr. 14, 8001 Zürich

4. Robert’s Barbershop, Weinbergstr. 25, 8001 Zürich

5. The Barber Paradox, Rennweg 32/34, 8001 Zürich

6. Marco Il Figaro & Barbiere, Schifflände 24, 8001 Zürich

7. The Barber, Alfred-Escher-Str. 23, 8002 Zürich