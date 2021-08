Gespräch über Rollschuhlaufen – «Eins zu null für Rollschuhe!» – «Moment, da kann ich ausgleichen.» Was hat es mit dem Revival des Rollsports auf sich? Unsere Kolumnistinnen stossen bei der Suche nach Antworten auf Unangenehmes aus ihrer Vergangenheit. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Wir müssen über Rollschuhe reden, also die altmodischen, mit den vier Rollen. Sogar meine Nachbarin fuhr letztens damit durchs Quartier, und das X-tra lädt mit grossem Transparent zur Rollschuhdisco. Ich weiss nicht so recht, was ich von diesem Revival halten soll.

Paulina Szczesniak: Ich finds grandios. Rollschuhe lösen bei mir grad eine Lawine kultiger Assoziationen aus: Xanadu! Starlight Express! Zudem schlägt ihre entzückende Retro-Ästhetik diese unsäglich plumpen Inlineskates tausendmal.

Hemmel: Da vergleichst du halt Hipster-Trend mit Möchtegern-Freizeitsport.