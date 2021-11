Internationaler Seiltänzer - Einwohner holen Weltstar ins Zürcher Hinterland

Vorstellungen von Weltstar – Einwohner holen David Dimitri nach Schönenberg Normalerweise zeigt David Dimitri seine Hochseilkünste rund um die Welt. Nun gastiert er im beschaulichen Schönenberg – dank zwei Ortsansässigen. Andrea Baumann

David Dimitri (links) verbindet eine jahrelange Freundschaft mit Thomas Amiet aus Schönenberg. Foto: Sabine Rock

Es ist ein Weltstar, der am Mittwochabend über dem Dorfhuusplatz in Schönenberg quasi durch die Nacht gleitet. David Dimitri, der Sohn von Clown Dimitri, ist ein international gefragter Artist. Auf dem Hochseil begeistert er mit seinen dynamischen Darbietungen Menschen bis nach New York. Wie der 58-Jährige an diesem Abend in Schönenberg langsam in Richtung Mond und Sterne entschwindet, ist geradezu poetisch anzusehen und bildete den Abschluss seines 1-Mann-Auftritts «L’Homme Cirque».

Dieser war am Mittwochabend nur für geladene Gäste zu sehen. Am Wochenende zeigt David Dimitri sein Können dann auch der breiten Bevölkerung.