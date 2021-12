Temperaturen sinken auf Minuswerte – Eisiges erwachen in der Schweiz Am Dienstagmorgen war es in Teilen des Landes bitterkalt. In Visp und Boltigen wurden sogar die kältesten Temperaturen des ganzen Jahres gemessen.

Nördlich der Stadt Zürich sanken die Temperaturen kaum unter Null: Schnee in Freienstein-Teufen. (26. November 2021) Foto: Sibylle Meier (Tamedia)

Mancherorts in der Schweiz hat der Dienstag klirrend kalt begonnen. In Boltigen BE und in Visp VS wurden mit minus 17,1 respektive minus 15,8 Grad sogar die kältesten Ortstemperaturen des ganzen Jahres 2021 gemessen.

Noch kälter war es laut Angaben von SRF Meteo vom Dienstag in La Brévine im Neuenburger Jura, wo das Quecksilber bis auf minus 23,2 Grad sank. Sehr kalt war es auch in den hohen Alpentälern. So wurden in Andermatt UR minus 22,1 Grad gemessen, auf dem Flugplatz in Samedan GR minus 21,6 Grad. Beiderorts war es im laufenden Jahr allerdings schon frostiger.