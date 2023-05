Interview mit Filmpreisnominierten – «El agua» erzählt von einem Fluss, der Frauen verschluckt Die Spanierin Elena López Riera hat einen Sommerfilm gedreht, in dem die Lust und die Flut regieren. Eine Begegnung mit der Regisseurin. Pascal Blum

Elena López Riera war Jury-Mitglied am vergangenen Dokfilmfestival Visions du Réel. Jetzt startet ihr neuer Film im Kino. Foto: PD/Nikita Thévoz, Visions du Réel

Es ist heiss im kleinen Dorf in Alicante, der Provinz in Südostspanien. Regnen tut es praktisch nie, und wenn es doch regnet, kommt viel zu viel Wasser runter, bis der Fluss über die Ufer tritt. Eine Katastrophe, aber auch eine Quelle für Legenden. So holt die Flut die Frauen, erzählt man sich im Dorf, das Wasser dringe in sie ein und lasse sie verschwinden.