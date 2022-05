Abo Elefanten-Bulle in Rapperswil eingetroffen Knies Kinderzoo bekommt Zuwachs

Zuwachs im Elefantenpark Himmapan in Knies Kinderzoo: Anfang Woche startete Zuchtbulle Mekong in Holland seine Reise, am Dienstag traf er in Rapperswil ein.