Zoo Zürich – Elefantenbaby stirbt kurz nach der Geburt 655 Tage war die Elefantenkuh Farha trächtig. In der Nacht auf Sonntag kam das lange erwartete Kalb zur Welt. Es lebte nur eine Stunde. Weshalb es starb, ist unklar. Tina Fassbind

Trauriges Ereignis in der Elefantenherde des Zoos Zürich: Elefantenkuh Farha (rechts) bringt ein Junges zur Welt, das kurz nach der Geburt stirbt. Links im Bild ist ihre erste Tochter Ruwani. (Foto: Zoo Zürich, Enzo Franchini)

Der Zoo Zürich muss erneut eine traurige Nachricht bekannt geben: Das mit Spannung erwartete und nun in der Nacht auf Sonntag geborene Kalb der 15-jährigen Elefantenkuh Farha ist tot. Das weibliche Jungtier sei in den frühen Morgenstunden nach einer Tragzeit von rund 655 Tagen zur Welt gekommen, teilt der Zoo am Montag mit. Was danach vorgefallen ist, kann die Zooleitung nur aufgrund der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera nachverfolgen. Diese decke jedoch nur einen Teil der Elefantenanlage ab.

Die Aufnahmen zeigen, dass das Kalb lebend zur Welt kam und mindestens eine Stunde verging, bevor es starb. Darin ist auch zu sehen, dass Farhas Mutter Ceyla-Himali und ihre 2017 geborene Tochter Ruwani bei der Geburt anwesend waren. «Die wenigen Aufnahmen zeigen keine speziellen Interaktionen zwischen dem Jungtier und den anderen Familienmitgliedern», schreibt der Zoo in seine Mitteilung.

Nächste Elefantengeburt im Sommer

Bei Arbeitsbeginn hatten die Tierpfleger schliesslich das tote Jungtier entdeckt. Es habe schwere Verletzungen im Kopfbereich aufgewiesen, heisst es weiter. Hinweise auf die Umstände, die zum Tod des Jungtiers geführt haben, gibt es noch keine. Die Zooleitung hofft darauf, dass die anstehende Untersuchung im Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich «etwas mehr Licht in diesen tragischen Vorfall» geben wird.

Die gute Nachricht ist, dass der Zoo Zürich bereits im Spätsommer die nächste Elefantengeburt erwartet: Die 2014 geborene Tochter von Indi, Omysha, ist erstmals trächtig. Indi selbst hat vor zwei Monaten den Elefantenbullen Umesh zur Welt gebracht. Dieser hat sich prächtig entwickelt: War Umesh bei seiner Geburt noch 150 Kilogramm schwer, so bringt er nun bereits 230 Kilogramm auf die Waage.

Mehrere Todesfälle im Zoo

Der Zoo Zürich musste in den vergangenen Monaten einige tragische Vorfälle vermelden. Am 10. Februar wurde Elefantenbulle Maxi – mit über 50 Jahren der älteste Dickhäuter des Zoos – wegen zunehmender Altersbeschwerden eingeschläfert. Am 19. März stirbt Koala-Männchen Milo, nachdem Mitte Dezember 2019 bereits Koala Mikey völlig unerwartet gestorben ist. Wie sich herausstellte, litten beide an einem starken Virenbefall.

Mitte Januar sind der Südliche Tamandua Lorenzo und das Flachland-Tapir-Weibchen Oroja verstorben, und auch der Zitteraal, der auf die Zoobesucher stets eine grosse Faszination ausübte, ist nach einer Operation im vergangenen Dezember nicht mehr aus der Narkose erwacht.