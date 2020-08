Traurige Nachrichten aus dem Zoo Zürich – Elefantenbaby stirbt wenige Tage nach Geburt Erst gerade seine Füsschen auf unsere Erde gesetzt, schon wieder gestorben: Der Zoo Zürich vermeldet tierischen Todesfall.

Im Zoo Zürich ist ein zweiter kleiner Elefant verstorben. Wohlauf ist hingegen «Umesh», der ebenfalls dieses Jahr auf die Welt kam. Foto: Zoo Zürich

Im Zürcher Zoo ist ein weiteres Elefantenkalb kurz nach der Geburt verstorben. Die Elefantenkuh Omysha hatte es am Mittwochabend geboren. Nun ist der kleine Elefant tot, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Weitere Informationen gab es vorerst nicht. Der Zoo will um 11 Uhr informieren.

Erst im April war ein neugeborener Elefant im Zürcher Zoo verstorben. Er erlag Kopfverletzungen. Wie und weshalb diese zustande kamen, konnte nicht mit Sicherheit rekonstruiert werden. Hingegen ist ein dritter kleiner Elefant, der dieses Jahr im Zoo auf die Welt kam, wohlauf. Der kleine Elefantenbulle «Umesh» wurde im Februar geboren.

SDA