Autobahn blockiert – Neues Limmatboot steckt seit Tagen in Deutschland fest Längst hätte das neueste Schiff der ZSG am Zürichsee eintreffen sollen. Doch ein Chemieunfall im nördlichen Deutschland verhindert den Transport. Zora Rosenfelder

Letzten Sommer verlief die Einwasserung des ersten Limmatbootes am Seeplatz in Stäfa reibungslos. Das zweite lässt nun auf sich warten. Archivfoto: Michel Wenzler

Eigentlich hätte das jüngste Mitglied der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) am frühen Dienstagmorgen im Hafen von Stäfa eintreffen und dort eingewassert werden sollen. Denn die ZSG ersetzt per Anfang April ihre bisherigen drei Limmatboote Felix, Regula und Turicum durch drei vollelektrische, solarbetriebene Neuanschaffungen. Eine unplanmässige Verzögerung verhindert nun jedoch den Transport von der Ostsee an den Zürichsee.