Die Seat-Tochter Cupra ist erst seit fünf Jahren eine eigenständige Marke, doch die Spanier sind sehr erfolgreich. Böse Zungen behaupten, Cupra sei heute das, was Seat immer habe sein wollen, es aber nie geschafft habe. Cupra ist sportlich, hip und bunt – ein aufstrebender Lifestyle-Brand mit athletisch geformten Autos und junger Kundschaft.

Herr Torrecillas, Cupra ist eine betont sportliche Marke. Wie lässt sich das mit einem elektrischen Kleinwagen wie dem Urban Rebel vereinbaren?

Ganz einfach. Sportlichkeit ist Teil unserer DNA und damit der Designsprache. Einige Teile wie die Splitter in der Front oder der Heckspoiler sind aber auch sehr wichtig für die aerodynamische Form, um den Luftwiderstandsbeiwert zu senken und die Reichweite zu erhöhen. Diese Teile nutzen wir, um den sportlichen Look in unserem Design zu erzeugen. Aber nochmals: Jedes Teil hat seinen Zweck. Gutes Design muss ehrlich sein.