Unfall in Metmenstetten – Elektrovelo-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt Bei einem Sturz mit einem E-Bike hat sich am Freitagabend eine 51-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Ein Autofahrer entdeckte das Opfer und alarmierte die Polizei.

Die E-Bike-Fahrerin stürzte aus unbekannten Gründen, verletzte sich schwer und blieb liegen. (Symbolbild) Foto: Adrian Moser

Eine 51-jährige Elektrovelo-Fahrerin ist bei einem Unfall in Mettmenstetten am Freitagabend schwer verletzt worden. Die Frau war aus unbekannten Gründen auf einer Strasse gestürzt und liegen geblieben. Ein Autofahrer entdeckte später die Schwerverletzte und alarmierte die Polizei.

Die Zweiradlenkerin wurde von einem Ambulanzteam in ein Spital gefahren, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Zum Unfall war es kurz vor 19 Uhr auf der Dachlissertrasse in Richtung Obfelden gekommen. Nach dem Unfall war die Strasse am Unfallort gut zwei Stunden lang gesperrt.

SDA/lop

