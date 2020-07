Respektlos oder lustig? – Elf Jahre beim Club – und der Trainer kennt ihn nicht Carlo Ancelotti hat als Trainer fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun zeigt er, dass ihn bei einem Verein nicht alle Spieler gleich stark interessieren.

«Wer?» Everton-Trainer Carlo Ancelotti blamiert sich bei der Frage zu Everton-Spieler Luke Garbutt. @Stuart17160447 via Twitter

Einverstanden: Weltberühmt ist Luke Garbutt nicht, selbst wenn er bei einem eher bekannten Fussballclub unter Vertrag steht, dem FC Everton. Elf Jahre schon spielt er beim Verein aus Liverpool – meistens allerdings für die U-23-Auswahl. Immerhin zwölf Einsätze hat er jedoch auch für die erste Mannschaft bestritten, ein paar Mal in der Premier League, auch in der Europa League, unter anderem im Herbst 2014 gegen die Young Boys. In jenem Spiel, es endete 3:1 für Everton, gelang ihm ein Assist.

Nun verlässt er den Club, am Dienstag lief sein letzter Vertrag aus. «Everton ist ein riesiger Teil meines Lebens, und es macht mich stolz, ihn repräsentiert zu haben», schrieb der 27-Jährige zum Abschied. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den Linksverteidiger bei der U-23 tatsächlich vermissen werden. Dass ihm allerdings auch Carlo Ancelotti als Cheftrainer eine Träne nachweinen wird, scheint dagegen eher unwahrscheinlich.

Madonna, ich kann doch nicht alles wissen: Der italienische Erfolgstrainer Carlo Ancelotti ist seit letztem Dezember Trainer von Everton. Keystone

Als er in einer Video-Konferenz zum Abgang des langjährigen Spielers gefragt wird, fragt der italienische Erfolgstrainer nach kurzem Zögern: «Wer?» Und entschuldigt sich, nachdem er sich kurz aber erfolglos mit einem Mitarbeiter über den Namen Luke Garbutt austauschte: «Ich bin von dieser Frage überrascht. Ich weiss nicht.» Zu Ancelotts Verteidigung: Er ist erst seit gut einem halben Jahr Everton-Coach, Garbutt stand letztmals im Februar 2018 bei einem Spiel der ersten Mannschaft im Kader. Zuletzt war er an den Drittligisten Ipswich Town ausgeliehen.

Entsprechend nahm Garbutt die Sache mit Humor. Das Video kommentierte er auf Twitter mit brüllend lachenden Smileys. «Andere fänden das vielleicht respektlos», schrieb er, «ich sehe die lustige Seite daran. Es ist nicht sein Fehler, es ist der des Clubs. Alles cool!» (wie)