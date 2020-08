Es ist eine Hiobsbotschaft, mit der die Stiftung Diakoniewerk Neumünster – Schweizerische Pflegerinnenschule am Samstagnachmittag vor die Medien tritt. 11 Mitarbeitende des Betriebs «Gastronomie & Räume», welcher unter anderem für die Spitalküche verantwortlich ist, wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Umgehend wurde das gesamte Küchenpersonal in Quarantäne geschickt und das Schutzkonzept angepasst. Regine Strittmatter, Direktorin der Stiftung Diakoniewerk, erklärt, welche Auswirkungen die Krankheitsfälle auf den Spitalbetrieb haben.

Elf Mitarbeitende des Küchenpersonals haben sich mit dem Coronavirus infiziert, wann und wie wurden Sie darüber informiert?

Regine Strittmatter: Wir wurden am Mittwoch von den kantonalen Behörden via Contact Tracing darüber orientiert, dass sich ein Mitarbeiter der Abwaschküche mit dem Virus angesteckt habe. In der Folge meldete sich ein weiterer Mitarbeiter bei uns und berichtete von Symptomen. Beide Mitarbeitenden befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Isolation zu Hause.