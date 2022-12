Reaktionen aus den Regionen – «Eli, Eli, Elisabeth!» – «Neeeein!» Im Jura feiern sie bis spät in die Nacht hinein die Sensation. In Basel-Stadt ärgern sie sich über die fehlende Anerkennung. Philippe Reichen Alessandra Paone

Die neu gewählte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider schwingt auf dem Bundesplatz die jurassische Fahne. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

«C’est fait!», ruft ein Jurassier quer über den Bundesplatz. Es klingt wie ein Weckruf. 300 Jurassierinnen und Jurassier brechen vor dem Bundeshaus in Jubel aus. Überwältigt fallen sie sich in die Arme. Manche haben Tränen in den Augen. Wer eine Jura-Fahne in der Hand hält, schwingt sie mit aller Kraft. Jemand ruft: «Und es ist noch nicht einmal Weihnachten!» In Bern beginnt die Region ihr Volksfest und feiert später im Jura weiter, bis tief in die Nacht hinein.