Evakuierung aus der Ukraine – Elitesoldaten holen Schweizer Botschafter aus Kiew Botschafter Claude Wild harrte lange vor Ort aus. Nach einer Warnung Russlands ist er nun mit vier Mitarbeitern aus der Ukraine geleitet worden. Thomas Knellwolf

Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird zurzeit von russischen Truppen angegriffen. Das Rathaus wird mit Sandsäcken geschützt. Foto: Keystone

Sie gehörten zu den allerletzten Vertretern aus westlichen Staaten in Kiew. Nun aber sind auch der Schweizer Botschafter Claude Wild und vier seiner Mitarbeiter nicht mehr in der ukrainischen Hauptstadt. Und sie halten sich bereits auch nicht mehr in dem Land auf, das vergangene Woche von Russland überfallen wurde. «Das versetzbare Personal hat die Ukraine auf dem Landweg verlassen», bestätigt das Schweizer Aussendepartement EDA am Dienstagabend.