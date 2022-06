Film-Highlights der Woche – «Elizabeth» erzählt auf erfrischende Art von der Queen Dazu empfehlen wir den neuen Film mit Tilda Swinton und ein Drama, das die Schönheit der Camargue feiert. Hans Jürg Zinsli Pascal Blum Gregor Schenker

«Elizabeth: A Portrait in Part(s)»: 1952 wurde Elizabeth II. Königin; die Krönung fand ein Jahr später in der Westminster Abbey statt. Foto: Ascot Elite

Elizabeth: A Portrait in Part(s)

Dokumentarfilm von Roger Michell, GB 2022, 89 Min.

Als der britische Filmemacher Roger Michell im vergangenen September 65-jährig starb, konnten sich manche gerade mal an «Notting Hill» (1999) erinnern, jene Romanze mit Julia Roberts und Hugh Grant. Viel mehr war da nicht. Oder doch? Acht Monate nach seinem Hinscheiden scheint Michell in der Kinolandschaft präsenter denn je zu sein. Zum einen lief kürzlich die leicht verschrobene Sozialsatire «The Duke» (mit Jim Broadbent und Helen Mirren) an. Und jetzt kommt Michells letztes Werk ins Kino, pünktlich zum 70-Jahre-Thronjubiläum der Queen am 2. Juni.

In «Elizabeth: A Portrait in Part(s)» mixt Michell dokumentarisches Archivmaterial mit Filmschnipseln (manchmal grinsen einem plötzlich Olivia Colman oder Claire Foy entgegen, die die Königin in «The Crown» verkörperten). Der Film verzichtet auf erklärende Kommentare und setzt ganz auf die Schau- und Entdeckungslust des Zuschauers. Da sieht man dann die Queen ungewohnt offen, manchmal schnippisch oder völlig unbeschwert. Als zum Beispiel die königliche Jacht Britannia in den frühen Fünfzigerjahren in Betrieb genommen wird, spielt Elizabeth mit den Matrosen Fangen auf dem Schiff.

Auch Stars kommen zu Wort. Paul McCartney etwa erinnert sich: «Wir waren damals um die 14, und die Queen etwa 25. Für uns Teenager war sie ein heisser Feger.» Pech hatte dagegen Robbie Williams: Als er Elizabeth vor einem Auftritt traf, fragte sie bloss: «Sind Sie der Techniker?» (zas)

Memoria

Drama von Apichatpong Weerasethakul, THA/CO 2021, 135 Min.

Ein Film wie ein Bann, dieser Trip des Thailänders Apichatpong Weerasethakul («Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives»). Diesmal hat er in Kolumbien gedreht: Die schottische Botanikerin Jessica (Tilda Swinton) kommt in Bogotá an, wo sie ihre kranke Schwester besucht. Auf ihrer Reise wird Jessica von einem dumpfen Schlag begleitet, den ausser ihr niemand zu hören scheint. Als sie nicht mehr schlafen kann, beginnt Jessica nach dem Ursprung des Geräusches zu suchen.

Wie kein anderer schafft Weerasethakul ein pantheistisches Kino, wo die Welt von gespenstischen Präsenzen beseelt scheint und sich die Bilder wie von selbst mit der Geschichte von Trauma und politischer Gewalt aufladen. Als halbe Ausserirdische passt Tilda Swinton natürlich perfekt in dieses hypnotische Traumkino, das immer auch eine Reflexion über unser Sehen (und Hören) bleibt. (blu)

Tom Medina

Drama von Tony Gatlif, F 2022, 100 Min.

Das Highlight dieses Films ist die Camargue. Dieses Schwemmland in der Provence bietet beeindruckende Bilder: weite Sumpflandschaften, Kolonien von Flamingos, Pferdeherden im Galopp und Kampfstiere, die aufeinander losgehen. Tom Medina (David Murgia) wird von einem Jugendrichter in die Gegend geschickt, denn er soll bei Pferdezüchter Ulysse (Slimane Dazi) auf dem Hof arbeiten. Es ist seine letzte Chance, um sein Leben auf die Reihe zu bekommen.

Doch Tom vermasselt immer wieder alles. Nicht zuletzt wegen der Visionen, die ihn heimsuchen – zum Beispiel in der Form eines leuchtenden weissen Stiers. Da erhält die Geschichte eine mythische Dimension. Sehr faszinierend. Regisseur Tony Gatlif («Exils») nahm übrigens seine eigenen Erfahrungen als junger Mann zur Grundlage für die Handlung – auch er wurde von einem Jugendrichter zu einem Pferdezüchter geschickt. (ggs)

All This Victory

Kriegsdrama von Ahmad Ghossein, Libanon/F 2019, 93 Min.

Zurzeit feiert «Top Gun: Maverick» das Militärwesen als grosses Kinospektakel, weniger glamourös sieht die Sache in «All This Victory» aus. Der Film spielt während des Libanonkriegs 2006. Marwan fährt von Beirut aus in sein Heimatdorf, um seinen Vater zu holen. Der ist aber längst verschwunden.

Als Bomben fallen, sucht Marwan zusammen mit ein paar anderen in einer Parterrewohnung Zuflucht. Die wird zur Falle, als israelische Soldaten die Wohnung darüber besetzen, ohne die libanesischen Zivilisten zu bemerken. Aus Angst vor dem Feind halten sich Marwan und Co. versteckt.

Ein wahrer Fall diente als Vorlage für diesen Thriller mit schwarzhumorigem Unterton. Beeindruckend ist die Geräuschkulisse: Ein Grossteil der Handlung spielt sich in wenigen Räumen ab, die Figuren sehen kaum etwas von dem, was draussen passiert – aber Bombenexplosionen, Gewehrfeuer und das Dröhnen von Kampfjets lassen apokalyptische Zustände erahnen. (ggs)

Shin Godzilla

Monsterfilm von Hideaki Anno und Shinji Higuchi, J 2016, 120 Min.

Dank Blockbustern wie «Godzilla vs. Kong» ist der radioaktive Saurier Godzilla ein Hollywoodstar. Parallel dazu produziert Japan aber nach wie vor eigene Filme mit dem Hausmonster, zuletzt «Shin Godzilla». Der versteht sich als Reboot ohne Bezug zu den vorherigen Teilen. Regisseur Hideaki Anno («Neon Genesis Evangelion») nimmt die Geschichte vom Amok laufenden Ungeheuer als Anlass, um Kritik an Japans Regierung zu üben. Die versagt hier völlig angesichts einer nuklearen Bedrohung – die Fukushima-Katastrophe ist ein offensichtlicher Einfluss. Das Xenix zeigt «Shin Godzilla» in einer Reihe, die Tokio gewidmet ist. Schon klar: Im Film bekommt die Metropole den Grossteil von Godzillas Zerstörungswut ab. (ggs)

Fr 3.6., 22.45 Uhr; Fr 10.6., 22.45 Uhr; Fr 17.6., 22.45 Uhr; Sa 25.6., 23 Uhr, Xenix

Adolf Muschg: Der Andere

Dokumentarfilm von Erich Schmid, CH 2022, 86 Min.

Ein Porträt des 88-jährigen Schriftstellers Adolf Muschg, der lebhaft erzählt – von seiner Jugend, seiner depressiven Mutter, Fukushima, der Politisierung an der Cornell University und, etwas genereller, von all dem, was uns an uns fremd bleibt. Sein Humor blitzt immer wieder auf, aber wieso stellt Regisseur Erich Schmid einem, der von sich sagt, er sei «für ein höheres Leben» gerettet worden, nie eine kritische Frage? (blu)

