Elon Musk ist wieder ganz oben auf Liste der reichsten Menschen der Welt. Der Tesla-Chef löste Bernard Arnault, Chef von LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), dem grössten Luxuskonzern der Welt, als Spitzenreiter wieder ab.

Während die Tesla-Aktien im vergangenen Jahr angesichts der turbulenten Übernahme von Twitter durch Musk und einer Baisse im Technologiebereich an Wert verloren, sind die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers in diesem Jahr stark gestiegen. Laut Bloomberg beläuft sich das Vermögen von Musk, der auch Chef von Twitter und SpaceX ist, am Montag nach Börsenschluss auf 187,1 Milliarden US-Dollar.

Arnaults eigenes Nettovermögen beträgt laut Bloomberg 185 Milliarden US-Dollar. Im Dezember überholte er Elon Musk auf der Liste der Superreichen und avancierte damit zum ersten Europäer auf dem ersten Platz.

Die reichste Frau ist die Industriellen-Erbin und Autorin Françoise Bettencourt-Meyers (L’Oréal) mit einem Vermögen von 79,9 Milliarden US-Dollar. Reichster Chinese (66,8) ist Zhong Shanshan, der das grösste Getränkeunternehmen in China gründete und leitet.

Der reichste Japaner, Tadashi Yanai, Gründer des grössten Bekleidungsunternehmens in Asien, kommt auf nicht ganz die Hälfte von Shanshans Vermögen (30,6).

Die reichsten Schweizerinnen und Schweizer

Im Ranking der reichsten Schweizer liegt die Familie Bertarelli (Serono) vor Gianluigi Aponte. Aponte hat sich mit Fracht- und Kreuzfahrtschiffen die grösste Schiffflotte der Welt aufgebaut. Drittreichster Schweizer ist Guillaume Pousaz, Gründer von Checkout.com. Knapp dahinter folgen die Blochers.

