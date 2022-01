Kinderimpfungen in Zürich – «Eltern sind so froh über den Impftermin, dass sie Schokolade mitbringen» Seit Dienstag können im Kanton Zürich Kinder ab fünf Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Derzeit übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Tina Fassbind

Nun sind die Kinder dran: Eine Pflegefachfrau verabreicht einem Neunjährigen eine Covid-19-Impfung. Bild: Michael Buholzer (Keystone)

1369 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren haben im Kanton Zürich seit Jahresbeginn die erste Dosis gegen Covid-19 erhalten. Das hat die Gesundheitsdirektion am Freitagabend mitgeteilt. Neben den Impfzentren am Hirschengraben, im Kinderspital und in Uster startet am 10. Januar auch das Impfzentrum Winterthur mit den Kinderimpfungen.

«Die Nachfrage ist gross. Bei uns sind alle Termine ausgebucht», sagt Christoph Berger, Arzt im Zürcher Kinderspital und Präsident der nationalen Impfkommission. Es seien vor allem Leute, die bereits auf diese Impfmöglichkeit gewartet hätten, die nun ins Kispi gehen würden. «Als die Impfungen ab 12 Jahren angeboten wurden, war die Nachfrage am Anfang auch am grössten. Derzeit ist aber nur die Hälfte in dieser Altersklasse geimpft», sagt Berger. Er geht davon aus, dass es bei den 5- bis 11-Jährigen ähnlich sein wird.