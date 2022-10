Papablog: 7 Geheimtipps – Eltern, so versteckt ihr eure Snacks In der Dusche oder beim Staubsaugen: Papablogger Tschannen verrät, wie seine Naschereien geheim bleiben. Markus Tschannen

Unter dem Küchentisch? Keine Chance: Eltern müssen ihre Verstecke ständig optimieren und anpassen. Foto: Getty Images

Für meine Frau sind es Chips, für mich Süssigkeiten. Snacks, die wir uns gerne gönnen, wenn emotionale Selfcare gerade wichtiger ist als gesunde Ernährung. Früher konnten wir Snacks jederzeit und überall in uns reindreschen, doch seit wir Kinder haben, müssen wir mit unserem Essverhalten in den revolutionären Untergrund abtauchen. «Warum gönnt ihr den Kindern nicht auch, was ihr euch gönnt?» Die Frage ist berechtigt. Hier die Antwort: Weil es zum Zmorge schon Schoggimüesli gab und ich dem Brecht aus Faulheit Lütticher Waffeln als Znüni eingepackt hatte, die er nur halb verspies, weil Lea-Marihuana in der grossen Pause eine fünfstöckige Geburtstagstorte kredenzte. Beebers schaukelte derweil vor unserem Haus und liess sich von der gleich nebenan wohnenden Grossmutter mit Schoggi und Glacé mästen.