Petition gegen kürzeren Mittag – Eltern wehren sich gegen Tagesschul-«Zwang» Im Schulhaus Ilgen am Zürichberg haben Kinder bald 30 Minuten weniger Mittagspause. Das benachteilige traditionelle Familien, sagt eine Mutter. «Freiwillig» sei die Tagesschule damit nicht mehr – trotz Versprechen. Lorenzo Petrò

Über Mittag ist bei ihnen Zeit, um herunterzufahren: «Etwas kuscheln auf dem Sofa, während Papa Zeitung liest.» Stephanie und Enrico von Walterskirchen mit den Kindern Eduard (1) , Loulou (15) und Lielie (7). Foto: Urs Jaudas

Es ist gar nicht so lange her, da war Stephanie von Walterskirchen politisch kaum aktiv, hat vielleicht einmal einen Leserbrief geschrieben oder einen Onlinekommentar. Doch an einem Sonntag Ende Januar griff die dreifache Mutter zum Handy und rief andere Eltern an, um sie für ihr Anliegen zu gewinnen. Die ersten von inzwischen über 60 Gleichgesinnten haben damals ihre Petition unterschrieben haben.

Was war geschehen? Von Walterskirchen hatte sich die Videoinformation zum Tagesschulprojekt im Schulhaus ihrer Tochter angesehen, und was sie sah, wühlte sie auf: «Da wird mit keinem Wort erwähnt, dass die Tagesschule freiwillig ist», sagt die 40-Jährige. Bei der Abstimmung vor zweieinhalb Jahren sei das noch zentral gewesen. Von Walterskirchen, gläubige Katholikin, ihre Rolle als Mutter bezeichnet sie als Berufung, sagt: «Jetzt ist plötzlich nur noch von einer grossen Familie die Rede – der Schule. Was ist mit meiner Familie?»