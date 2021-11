20% Rabatt – Elvis – Das Musical Vom 19. März bis zum 10. April 2022 an verschiedenen Orten Verena Koch

Kult um den «King» ZVG

«ELVIS – Das Musical» ist ein Entertainment-Erlebnis ganz besonderer Art, das die Zeit ein wenig zurückdreht. Der Kult um den «King »lebt neu auf, wenn Grahame Patrick ins Licht der Scheinwerfer tritt und mit unwiderstehlichem Charme, mitreissendem Gesang und Tanz seine Performance gibt. Jede Geste sitzt, die Mimik passt zu hundert Prozent, die Kostüme stimmen bis zur letzten Paillette überein und natürlich singt er live. Laut John Wilkinson, einem langjährigen Weggefährten von Elvis Presley, sei er der beste Elvis-Darsteller seit Elvis. Mit von der Partie ist auch «Ed Bonja» Elvis Presleys damaliger Tourleiter und Fotograf mit exklusiven Darstellungen sowie «The Heartbreakers» Showgirls und «The Sweet Inspirations» als Background-Chor. Das ganze wird abgerundet durch die 7 köpfige «Las Vegas Showband».



Line up

Grahame Patrick (IRL) als Elvis Presley

The Stamps Quartet (USA)

Las Vegas Showband

The Heartbreakers

Daniel Neumann oder Alexander Gregor

Vorverkauf

über TicketCorner wie:

SBB-Schalter, Die schweizerische Post, Manor und Coop City

Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF/Min. via Festnetz)

www.TicketCorner.ch (für print@home)

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Kategorie I: CHF 100.- statt CHF 125.-

Kategorie II: CHF 80.- statt CHF 100.-

Kategorie III: CHF 64.- statt CHF 80.-

Kategorie IV: CHF 56.- statt CHF 70.-



VIP: CHF 144.- statt CHF 180.- (Platz in 1. – 4. Reihe),

Apéro und Häppli in der Pause, Programmheft oder Broschüre und Betreuung durch den Veranstalter.

Tour

Basel, Musicaltheater So. 20. März 2022

Wil SG, Stadtsaal Fr. 25. März 2022

Bern, Kursaal Arena Sa. 26. März 2022

Bern, Kursaal Arena So. 27. März 2022

Amriswil, Pentorama Mi. 30. März 2022

Gossau SG, Fürstenlandsaal Do. 31. März 2022

Landquart, Forum im Ried Fr. 1. April 2022

Winterthur, Kongresszentrum Parkarena Sa. 02. April 2022

Suhr AG, Kulturzentrum Bärenmatte So. 03. April 2022

Zürich, Volkshaus Do. 07. April 2022

Zürich, Volkshaus Fr. 08. April 2022

Landquart, Forum im Ried Sa. 09. April 2022

Hochdorf LU, Kulturzentrum Braui So. 10. April 2022

Zeit

Showtime: 20.00 Uhr

Pause: 21.05 Uhr (20-25 Min.)

Ende: 22.35 Uhr







