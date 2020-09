Beachvolleyball-EM – EM-Gold für Heidrich/Vergé-Dépré Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sind Europameisterinnen. Sie gewinnen an der EM in Lettland den Final gegen das deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann in drei Sätzen. Herbie Egli

Der Matchball für das Schweizer Duo zu EM-Gold. Video: SRF

Sie träumten von Gold und haben den Titel gewonnen: Die beiden Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré bezwangen im Final an der Beachvolleyball-EM im lettischen Jurmala das Deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann in drei Sätzen. Durchgang 1 ging aus Schweizer Sicht 18:21 verloren, den zweiten Satz sicherten sich Heidrich/Vergé-Dépré 21:14.

Im dritten und entscheidenden Durchgang war es ein richtiger Schlagabtausch. Matchbälle waren auf beiden Seiten vorhanden – die Schweizerinnen setzten sich schlussendlich 18:16 durch. «Es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben uns gegenseitig gepusht und sind überglücklich», freute sich Vergé-Dépré gleich nach dem Final. Von Heidrich gab es ein dickes Lob: «Ich bin sehr stolz auf Anouk, wie wir kämpften. Die Deutschen servierten sehr stark und brachten uns gewaltig unter Druck.» Behrens/Tillmann waren ursprünglich gar nicht gemeldet für die EM. Sie rutschten nach, weil ihre Kolleginnen Karla Borger und Julia Sude auf einen Start verzichteten.

Heidrich und Vergé-Dépré sind nach Simone Kuhn/Nicole Schnyder-Benoit im Jahr 2004 erst das zweite Schweizer Frauen-Duo, das EM-Gold gewonnen hat. Vor zwei Jahren verpassten Nina Betschart und Tanja Hüberli als Zweite den Triumph nur ganz knapp. Im letzten Jahr wurden Heidrich/Vergé-Dépré an der EM in Moskau Vierte und mussten ohne Medaille die Rückkehr in die Schweiz antreten.