Erste Zürcher Stadträtin – Emilie Lieberherr hat einen eigenen Platz Die Idee kam den Frauen der städtischen Grünen am Frauenstreiktag 2019 – nun ist sie umgesetzt: Der «Emilie-Lieberherr-Platz» im Kreis 5 ist eingeweiht. Corsin Zander

Emilie Lieberherr spricht am 1. Mai 1970 auf dem Münsterhof in Zürich. Foto: Keystone

Am Samstagnachmittag enthüllte die Zürcher Stadträtin Karin Rykart auf dem Platz vor dem Denner an der Langstrasse im Kreis 5 die blaue Tafel: «Emilie-Lieberherr-Platz». Bisher hatte der Platz keinen Namen, nun ist er nach der ersten Zürcher Stadträtin benannt, die 1970 zur Vorsteherin des Sozialamts gewählt worden ist.

Nationale Bekanntheit hatte Lieberherr schon davor als Mitorganisatorin des sogenannten Marsch auf Bern erlangt. 1969 versammelten sich auf dem Bundesplatz in Bern 5000 Frauen und forderten das Stimm- und Wahlrecht für die Frauen. 1978 vertrat Lieberherr fünf Jahre lang die Interessen des Kantons Zürich im Ständerat.

Frauen sichtbarer machen

Mit dem «Emilie-Lieberherr-Platz» wollen Grüne die Frauen im öffentlichen Raum sichtbarer machen. Die Idee dazu hatten sie am Frauenstreik 2019. In einer symbolischen Abstimmung, wie der namenlose Platz an der Langstrasse vor dem Denner genannt werden soll, setzte sich Lieberherr klar durch. Die grüne Gemeinderätin Elena Marti reichte zusammen mit der heutigen Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber daraufhin ein Postulat ein und forderte vom Stadtrat, den im Volksmund «Dennerplatz» genannte Ort in «Emilie-Lieberherr-Platz» umzubenennen.

Lieberherr war ursprünglich keine Zürcherin. Sie wurde 1924 im Kanton Uri in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Eine akademische Karriere war für sie damals nicht vorgesehen – aber das kümmerte «s Emilie», wie sie auch als Stadträtin von vielen noch genannt wurde, damals wenig. Sie ging ans Gymnasium, absolvierte die Matura, studierte an der Universität Bern Wirtschaft und schloss ihr Doktorat mit «summa cum laude» ab.

Ausschluss aus der SP

Auch in ihrer politischen Karriere vertrat Lieberherr stets ihre eigene Meinung. Weil sie 1990 im Wahlkampf um das Stadtpräsidium den amtierenden Präsidenten Thomas Wagner von der FDP statt dem SP-Kandidaten Josef Estermann unterstützte, schloss die SP sie aus der Partei aus. Ihre Parteisolidarität sei in Sach- und Personalfragen mangelhaft, lautete damals die Begründung.

Also Sozialvorsteherin blieb Lieberherr den Zürcherinnen und Zürchern vor allem wegen zwei Dingen in Erinnerung. Als Initiantin der Heroinabgabe an Schwerstsüchtige baute sie das sogenannte Vier-Säulen-Modell der Schweizer Drogenpolitik mit auf. Ausserdem machte sie sich vor allem auch für die ältere Bevölkerung stark. Sie führte die Alimentenbevorschussung ein und liess 22 Altersheime sowie zahlreiche Alterswohnungen bauen.

2011 starb Lieberherr im Alter von 86 Jahren und hinterliess Minnie Rutishauser, die sie schon als junge Frau kennen gelernt hatte. Offiziell hatte Lieberherr Rutishauser nie als Lebenspartnerin bezeichnet. Aber sie hatte schon 1970 mit ihr zusammen in Wil ZH ein altes Bauernhaus gekauft und lange dort gelebt. Nach dem «Emilie-Lieberherr-Platz» soll im nächsten Jahr in ihrem Geburtsort in Erstfeld auch ein Weg nach der bekannten Politikerin benannt werden.