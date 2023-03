«2 Engel für Harry» im Bernhard-Theater – Endlich bekommt die Pflege wieder richtig Applaus Ein Fall für die Spitex. Zwei Frauen sind die Heldinnen des Alltags. Ein Triumph für ein Theater, das ganz nah beim Leben ist. Stefan Busz

Zwei Engel: Wandy Wylowa und Hanna Scheuring unter einem Schirm Foto: T+T Fotografie / Toni Suter + T

Auf der Bühne: Grasshoppers-Schal und Jackett in der Garderobe, dann weiter Festnetztelefon, Spitalbett, Treppenlift. Klar, in diesem Zimmer wohnt ein alter Mann, ihm ist vom Leben nicht viel geblieben – Beine, Arme und auch ein Auge machen nicht mehr mit. Fränzi und Vesna von der Spitex pflegen diesen Harry, sie sind seine Engel. Sonst kümmert sich kein Mensch um ihn. Was nicht an seiner Liebe zu GC liegt.