3:2 gegen Langnau – Endlich der erste Heimsieg für Kloten Die Zürcher bezwingen die Emmentaler trotz Fehlstart und verdrängen diese auf den letzten Tabellenrang.

Klotens Gamewinner: Torschütze Miro Aaltonen feiert seinen Powerplay-Treffer zum 3:1, Harrison Schreiber, Torschütze zum 2:1, kommt von hinten nicht minder erfreut angebraust. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Ganz ohne Zittern ging es am Ende nicht, weil die SCL Tigers nach dem 2:3-Anschlusstreffer Harri Pesonens in den letzten zehn Minuten sich häufig in der Offensivzone festsetzen konnten. Aber, und das dürfte Klotens Trainer Jeff Tomlinson besonders gefreut haben, die wirklich grosse Ausgleichschance gab es nicht mehr. Auch dank des sicheren Goalies Juho Metsola brachten die Zürcher das 3:2 über die Zeit.

Es war der erst zweite Sieg seit dem Aufstieg und der erste zuhause nach fünf erfolglosen Versuchen mit nur fünf erzielten Toren. Nach zwei Zählern dank Overtime-Niederlagen kam nun also der erste Dreier am Schluefweg dazu. Ende gut, alles gut.

Der Kanadier ist nicht nur Klotens bester Torschütze, sondern auch der effizienteste. Sein 1:1-Ausgleichstreffer ist erst sein 24. Torschuss. Diese Erfolgsquote von 29 Prozent dürfte Ang kaum eine ganze Saison lang durchziehen … Floran Douay

Nach bereits je vier Spielen für Lausanne und eine Liga tiefer für Sierre gibt nun der Stürmer sein Debüt für die SCL Tigers. Der 1,90-Meter- und 98-Kilogramm-Hüne aus Frankreich ist eher ein Mann fürs Grobe – Klotens Eric Faille macht im Mitteldrittel diesbezüglich Bekanntschaft mit Douay. David Reinbacher

Der 17-jährige Verteidiger erhält von Klotens Trainern immer mehr Vertrauen und Eiszeit. Gegen Langnau steht der Österreicher fast 20 Minuten auf dem Spielfeld: 19:54 Minuten sind es gemäss offizieller Statistik exakt.

Denn Kloten erwischte einen klassischen Fehlstart in die Partie. Langnaus Trainer Thierry Paterlini konnte früh zufrieden feststellen, dass eine Coaching-Massnahme für einmal sofort von Erfolg gekrönt war: Seine komplett neu zusammengestellte 2. Powerplay-Formation traf gleich im ersten Einsatz. Langnau führte nach fünf Minuten 1:0, dem EHC Kloten tat dieser frühe Rückstand nicht gut.

Zwei Tore innert 24 Sekunden

14 lange Spielminuten vergingen, bis die Zürcher Langnaus Goalie Luca Boltshauser überhaupt zur ersten Parade zwingen konnten. Zuvor war alles geblockt worden, was Richtung Emmentaler Tor flog. Generell waren die Gäste im Duell Letzter gegen Zweitletzter besser im Spiel, verdienten sich die Führung, die sie scheinbar mühelos in die erste Pause bringen würden. Doch dann traf Kloten in den letzten Sekunden des Startdrittels nicht nur ein Mal, sondern zwei Mal.

Jonathan Angs Weitschuss, bei dem Marc Marchon perfekte Störarbeit vor Boltshauser betrieb und ein von David Reinbacher schön lancierter Gegenstoss, der von Harrison Schreiber noch schöner vollendet wurde, stellten alles auf den Kopf.

Das Tor des Tages: Harrison Schreiber schliesst sein Solo durch Langnaus Abwehr erfolgreich zum 2:1 ab. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Ab nun war Kloten besser – für die SCL Tigers kamen die beiden Treffer einem Tiefschlag gleich. Paterlini sah sich bei Spielmitte zum Time-out gezwungen, auch dies war ein Zeichen, dass der EHC Kloten nun das überlegene Team war.

Telegramm: Infos einblenden Kloten – SCL Tigers 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) 5143 Zuschauer. Tore: 6. Schmutz (Rohrbach, Huguenin/Ausschluss Kindschi) 0:1. 19. (18:57) Ang (Faille, Peltonen) 1:1. 20. (19:21) Schreiber (Reinbacher, Ekestahl-Jonsson) 2:1. 28. Aaltonen (Ekestahl-Jonsson, Nodari/Ausschluss Grossniklaus) 3:1. 50. Pesonen (Saarijärvi) 3:2. Strafen: 2mal 2 Minuten Kloten. 2mal 2 Minuten SCL Tigers. Kloten: Metsola; Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Peltonen, Steiner; Nodari, Randegger; Kindschi; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Simic, Lindemann, Spiller; Bougro, Ness, Obrist; Loosli. Bemerkungen: Kloten ohne Capaul, Dostoinov (überzählig), Kellenberger, Meyer, Schmaltz. SCL Tigers ohne Guggenheim, Erni, Salzgeber (verletzt), Petrini (krank). – Spiel begann wegen defekten Tornetzen mit fünf Minuten Verspätung. – 30:38 Time-out SCL Tigers. 46:44 Time-out Kloten. – SCL Tigers von 57:34 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

Das hatte auch Folgen auf das Resultat: Kloten ging dank eines von Lucas Ekestahl-Jonsson gekonnt vorbereiteten Powerplay-Treffers von Miro Aaltonen mit einer 3:1-Führung in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel galt generell dasselbe wie für die letzten Minuten. Die SCL Tigers waren zwar häufig in Puckbesitz, was Tomlinson schon nach sechs Minuten zum Time-out animierte – doch wirklich gute Langnauer Chancen blieben ausser bei Pesonens feinem Solo übers ganze Feld vor dem 3:2 praktisch aus.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

