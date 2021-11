SRF-Serie «Tschugger» – Endlich! Eine richtig gute Schweizer Cop-Komödie «Tschugger» macht sich über chaotische Walliser Polizisten lustig. Mit dabei sind Popsängerin Anna Rossinelli und Journalist Cedric Schild. Das ist sehenswert. Hans Jürg Zinsli

Leicht verpeilt: Der Walliser Kantonspolizist Bax, gespielt von Regisseur und Autor David Constantin. Foto: Dominic Steinmann (SRF)

Mag sein, dass die Walliser Flagge schon mal stolzer flatterte. Aber wenn Kantonspolizist Bax (David Constantin) sabbernd in seinem zugemüllten Auto hochschreckt und später im Zickzackkurs auf den Behindertenparkplatz seines Postens kurvt, ist durchaus ein Schmunzeln angebracht. Auch angesichts der kuriosen Gestalten, die «beruhend auf ziemlich vielen wahren Begebenheiten» (so heisst es im Einblender zu Beginn) sonst noch durch die Gegend eiern.

«Tschugger», die neue SRF-Serie, die erstmals in Kooperation mit dem Streamingdienst Sky Schweiz entstand, möchte uns mit einer trashigen Prise «Magnum» plus «Beverly Hills Cop» in einen schummrigen Polizeialltag entführen – der Kurzvorspann im Achtzigerjahre-Look deutet es an. Verlotterter Chic, verwaschene Farben.