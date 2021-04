Countdown zum Reisesommer – Endlich Ferien in Sicht Die erste virtuelle Reisemesse verspricht über 550 Vorträge. Jacqueline Vinzelberg

Blick zur Réception von «Land in Sicht»: Die erste virtuelle Ferienmesse der Schweiz ist einer echten Schau nachempfunden und funktioniert ähnlich wie ein Computerspiel. Foto: PD

Ein einmaliges Messeformat feiert vom 22. bis 25. April Premiere. Mit «Land in Sicht», einer rein virtuellen Veranstaltung, will die Schweizer Reisebranche ein Zeichen setzen und Optimismus verbreiten. Mehr als 200 Vertreter von Reiseveranstaltern, Reisebüros und Destinationen aus aller Welt präsentieren sich dem Publikum in einer computerspielähnlichen 3-D-Erlebniswelt. Aussteller und Besucher interagieren in diesem virtuellen Raum mithilfe eines sogenannten Avatars, eines virtuellen Ich.

An den 39 Messeständen, in diversen Begegnungszonen und bei zahlreichen Vorträgen können sich Reisefreudige inspirieren und beraten lassen oder direkt buchen. «Der Informations- und Nachholbedarf der Kunden ist momentan grösser denn je», konstatiert Walter Kunz, Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands (SRV) und Presenting-Partner der Messe. Kunz ist begeistert vom neuen Messekonzept und der Informationsfülle.

«Besonders stolz sind wir auf das grosse Vortragsprogramm, das wir den Besuchern bieten», sagt Cäsar Bolliger, Initiant der virtuellen Reisemesse. An den vier Messetagen finden 550 Vorträge zu 170 Themen und Destinationen statt. Das sind bis zu 140 Präsentationstermine täglich, die sich parallel auf zwölf Auditorien verteilen.

Hotelplan-Bachmann zeigt Szenarien auf

Die meisten Vorträge wurden speziell für die Messe produziert und nehmen Bezug auf die aktuelle Situation, insbesondere im Hinblick auf Corona.

«Wie sehen zukünftige Ferien mit Covid-19 aus?», fragt etwa Tim Bachmann, CEO von Hotelplan, in seinem Vortrag und zeigt mögliche Szenarien auf. Reisespezialisten der Globetrotter Group inspirieren das Publikum mit Erlebnisberichten von Frachtschiffen oder Walking Safaris in Südafrika. Der Berner Tierparkdirektor Bernd Schildger nimmt das Publikum mit auf die Galapagosinseln und Astronaut Claude Nicollier entführt es in den Weltraum. Reisefotograf Corrado Filipponi, bekannt für Multivisionsspektakel, präsentiert die nie zuvor gezeigte Essenz aus elf seiner Shows.

Viele der Vortragenden sind online live dabei und als Avatar vor Ort im virtuellen Vortragsraum vertreten. Modernste Technik ermöglicht die direkte Kommunikation mit den Referenten. «Es ist das grösste und vielfältigste Vortragsprogramm, das Schweizer Ferienmessen je gesehen haben», betont Cäsar Bolliger.

