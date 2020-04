Ansturm bei Wiedereröffnung – Endlich Haare lassen! Endlich Geranien pflanzen Am ersten Tag der Lockerungen der Corona-Massnahmen gibt es kein Halten mehr: Der Run auf den lang ersehnten Haarschnitt, auf Setzlinge und Gehwegplatten ist enorm. Liliane Minor , Martin Sturzenegger

Körperkontakt Corona-konform: Coiffeuse Damaris Obi begrüsst eine Stammkundin. Foto: Dominique Meienberg

Coiffeur Salzmann Hair Group, Zürich Hauptbahnhof

Seit Tagen laufen bei Gerda Salzmann die Drähte heiss. «Wir haben Hunderte Anrufe erhalten», sagt die Geschäftsleiterin der Salzmann Hair Group. Es müssen Spitzen geschnitten werden, die längst keine Spitzen mehr sind, die grauen Ansätze nachgefärbt werden, die länger und länger geworden sind. Und diese immer stärker herbeigesehnte Mèche-Tönung, sie kann nicht mehr länger warten!

Der Salon von Gerda Salzmann könnte zentraler kaum liegen: direkt neben dem Zürcher Hauptbahnhof. Droht bei der Wiedereröffnung ihres Coiffeurgeschäfts an solcher Lage nicht der Bruch mit allen mühsam antrainierten Corona-Verhaltensregeln? Beim Blick ins Geschäft am Montagmorgen: Entwarnung. Die Sicherheitsvorschriften gegen das Coronavirus werden penibel genau umgesetzt.

«Was, wenn eine Mitarbeiterin am Virus erkrankt?» Gerda Salzmann, Geschäftsleiterin Salzmann Hair Group

Die Kundinnen und Kunden desinfizieren beim Eingang als Erstes ihre Hände, erhalten eine Atemschutzmaske, ehe sie von der Empfangsdame hinter der Plexiglasscheibe begrüsst werden. Die Coiffeurinstrumente werden vor jedem Schnitt von der Assistentin desinfiziert. Weil die Kundenzahl auf höchstens drei Personen beschränkt ist und das Personal in Schichten arbeitet, ist der Salon schon fast eine Ruheoase – mal abgesehen vom üblichen Coiffeurtalk, dem rhythmischen Geräusch der Schere und dem regelmässigen Zischen des Desinfektionsmittelsprays.

Endlich beim Profi: Kundin Claudia Badri hat lange auf ihren Termin gewartet. Foto: Dominique Meienberg

Eine der ersten Kundinnen an diesem Tag ist Claudia Badri. Die Zürcherin stopft ihren Einwegkittel aus durchsichtigem Plastik in den Abfalleimer, schüttelt ihr Haar und betrachtet sich im Spiegel. Ihre Augen verraten, was der Mundschutz verdeckt: ein zufriedenes Lachen. «Auf diesen Termin musste ich nun lange warten», sagt die Stammkundin. Der ursprüngliche Termin vom 20. März musste abgesagt werden, und schon damals seien ihre Haare ausser Kontrolle gewesen. Badri griff zu Hause selbst zur Schere, für die hinteren Fransen engagierte sie einen Kollegen, dem sie «handwerkliches Geschick» attestierte – mit mässigem Erfolg. Der heutige Termin sei nötig, jedoch angenehm gewesen, sagt Badri. «Mal abgesehen von den Gesichtsmasken. Die Rauben mir die Luft.»

Nebst der üblichen Arbeit kommen für die Coiffeusen die Sicherheitsvorkehrungen erschwerend dazu: desinfizieren, auf Regeln hinweisen, Abstand wahren und darauf achten, dass die eigene Maske nicht verrutscht. Teamleiterin Damaris Obi wirft sich mit viel Verve in den Kampf. Das Arbeiten an der Front bereite ihr keine Mühe: «Ich bin eine furchtlose Person.» Allerdings müsse sie ihr Temperament etwas zügeln: «Ich bin jemand, der gerne umarmt.» Die Begrüssung der nächsten Stammkundin fällt herzlich, jedoch mit beschränktem Körperkontakt aus. Ein Berühren mit der Fussspitze, ein kleiner Ellbogencheck.

Bei Geschäftsleiterin Salzmann ist die Erleichterung über die Wiedereröffnung gross – auch wenn ihr nicht ganz geheuer ist dabei: «Was, wenn eine Mitarbeiterin am Virus erkrankt?» Dann könne der Salon gleich wieder schliessen. «Ich habe Angst vor einer zweiten Welle.»

Gartencenter Hauenstein, Rafz

Was hat das Gärtnerherz geblutet in letzter Zeit. Prächtigstes Wetter, aber quasi nutzlos, weil es kaum Setzlinge, kaum Blumen zu kaufen gab. Und die eilends eingerichteten Onlineshops wurden derart überrannt, dass sie rasch wieder schlossen. «Kein Wunder, gingen alle wandern», sagt Fred Gamper, «wenn man daheim nichts tun konnte.»

Tag 1 mit den neuen Regeln: Im Gartencenter Hauenstein in Rafz decken sich Kundinnen und Kunden mit Blumen und Setzlingen ein. Gesichtsmasken sind nur selten zu sehen. Foto: Urs Jaudas.

Jetzt stehen Gamper und seine Frau bei ihrem Auto, laden Obstbäume und Heidelbeerbüsche ein. Die beiden gehörten zu den Ersten, die früh am Morgen schon vor dem Gartencenter Hauenstein in Rafz anstanden. «Wir sind froh, dass wir endlich wieder in den Garten können», sagt er. Elvira Rykart geht es ähnlich. Auch sie kam zeitig: «Das Verlangen nach Pflanzen ist riesig, jetzt, wo alles blüht.»

Doch die Kunden brauchen Geduld. Kurz vor der Ladenöffnung stehen weit über hundert Menschen an. Obwohl sich gemäss behördlichen Bestimmungen etwa 700 Personen gleichzeitig im Gartencenter aufhalten dürften, hat Centerleiter Gabriel Egenolf die Zahl der Kunden auf knapp 300 limitiert. «Wir freuen uns riesig, dass wir wieder öffnen dürfen», sagt Egenolf, «aber wir haben Respekt vor der Masse.»

Kurz vor acht Uhr hat sich eine lange Schlange gebildet. Foto: Urs Jaudas

Um den Ansturm in geordneten Bahnen zu halten, stellt das Gartencenter nur so viele Einkaufswagen zur Verfügung, wie es Kunden verträgt. Wer keinen Wagen hat, darf nicht rein. Sind alle Wagen weg, müssen die Kunden separat anstehen – und das ist bereits um halb neun der Fall. Die meisten halten sich brav daran, nur eine Frau wird vom Security-Mann am Eingang freundlich, aber bestimmt zurückgewiesen. Sie hat, woher auch immer, einen Einkaufswagen geholt und will nun an der Schlange vorbeispazieren.

Nach kurzer Diskussion stellt sie sich ans Ende der Schlange, den Einkaufswagen muss sie stehen lassen, er wird, wie alle benutzten Einkaufswagen, erst desinfiziert, bevor ihn der nächste Kunde nehmen darf. Das ist eine von vielen Sicherheitsmassnahmen. Dazu kommen die bereits aus Supermärkten bekannten Trennlinien auf dem Boden, die Plexiglasscheiben an den Kassen.

Anklemmbare Plexiglas-Scheiben schützen die Mitarbeiter. Foto: Urs Jaudas

Einen speziellen Schutz tragen die Angestellten: eine dünne Plexiglasscheibe, die sie an die Stirn klemmen können. «Wir machen viele Beratungsgespräche», sagt Gabriel Egenolf, «aber Schutzmasken sind unangenehm zu tragen.» Dennoch: Angst vor dem heutigen Tag hatte niemand: «Alle haben sich gefreut.» Nicht nur den Hobbygärtnern, auch den Angestellten habe in den letzten Wochen das Herz geblutet: «Wir mussten Pflanzen im fünfstelligen Wert vernichten.»

«Wir mussten Pflanzen im fünfstelligen Wert vernichten.» Centerleiter Gabriel Egenolf

Trotz dem Ansturm am Morgen glaubt Gabriel Egenolf nicht, dass Hauenstein das entgangene Geschäft der letzten Wochen kompensieren kann. Aber immerhin herrscht nach wie vor gutes Pflanzwetter, vielleicht sogar fast das bessere als in den viel zu trockenen letzten Wochen.

Und noch etwas kommt den Gartencentern entgegen. Viele Menschen arbeiten im Homeoffice, so wie Roland und Dominik Wittwer. Vater und Sohn haben sich extra eine Stunde freigenommen, um Geranien zu kaufen. «Wenn man wenigstens Blumen hat», findet Roland Wittwer, «ist das Homeoffice gleich erträglicher.»

Bauhaus, Schlieren

Als Reto Wagner die Warteschlange vor dem Bauhaus sieht, macht er rechtsumkehrt. Der pensionierte Sanitär aus Schlieren ist extra früh aufgestanden, um vor dem erwarteten Ansturm in den Baumarkt zu kommen. Hunderte andere hatten die gleiche Idee, der Parkplatz ist um sieben Uhr schon fast voll, die Warteschlange schon über 100 Meter lang. Wagner steigt zurück ins Auto: «Das tue ich mir nicht an.» Seine Anschaffung wäre banal gewesen: ein Schräubchen für seine Tigersäge – eine elektrische Metallsäge. Wagner winkt ab: «Sie funktioniert auch ohne Schraube.»

Endlich wieder selber werken: Die Warteschlange um 7 Uhr in der Früh vor dem Bauhaus Schlieren. Foto: Dominique Meienberg

Das Bauhaus in Schlieren hat sich eine Woche lang auf den heutigen Tag vorbereitet. Auf dem Parkplatz wirbeln junge Verkehrskadetten in Leuchtwesten und lotsen die Autos in die knapp gewordenen Parklücken. Bei Ein- und Ausgang steht das Sicherheitspersonal. Es verteilt Karten an die Kunden, diese müssen nach dem Einkauf wieder abgegeben werden. Es herrscht strikte Kontrolle: 20’000 Quadratmeter misst das Lokal, zwei Fussballfelder. Nur 150 Kundinnen und Kunden dürfen heute gleichzeitig rein – damit nichts aus dem Ruder läuft. «Normalerweise haben wir 500 bis 600 Kunden im Geschäft», sagt Bauhaus-Manager Thomas Jud. Man werde die Zahl nun schrittweise erhöhen. Wenn alles nach Plan läuft.

«Eigentlich wäre ich in den Ferien auf Bali. Jetzt renoviere ich halt den Garten.» Bauhaus-Kundin Elisabeth Becker

Neben Jud bedient Hanna Ali, Leiterin des Kassenbereichs, die Kundschaft. Gartenprodukte seien besonders gefragt, aber auch bei Baustoffen bestehe ein enormer Bedarf. Angst vor dem Full House? «Jein», sagt Ali, «die Krankheit ist hier. Aber wir schützen uns und unsere Kunden, so gut es geht.» Vor allem verspüre sie eine grosse Freude; über dieses kleine Stück Normalität, das ab heute zurück sei.

Heimwerkerinnen und Handwerker stehen weiter Schlange. Viele tun dies in Ruhe und Entspanntheit, derweil die Morgensonne auf ihre Häupter brennt. «Eigentlich wäre ich jetzt in den Ferien auf Bali», sagt Elisabeth Becker aus Schlieren. Stattdessen werde sie nun den Garten renovieren. Kieselsteine und Holzfliesen stehen seit Wochen auf ihrem Wunschzettel. Nun steht Becker nicht an der Strandbar, jedoch kurz vor ihrem Einkaufsziel. Das Anstehen geht erstaunlich rasch voran.

Braucht dringend Nachschub für sein Plattenleger-Geschäft: Claudio Kälin. Foto: Dominique Meienberg

Ins Bauhaus kommen heute viele Privatleute: Heimwerker, Bastlerinnen, Rentner, die gerne etwas «chlütteren». Doch auch Gewerbetreibende sind anzutreffen. Für sie ist der Ausflug nach Schlieren kein Spass, sondern existenziell. Durch die Schliessung der Baucenter ist vielen das Arbeitsmaterial ausgegangen: so wie Claudio Kälin, der kurz nach sieben bereits schwitzend an der Kasse steht. Der selbstständige Plattenleger aus Buchs braucht dringend Nachschub: Fast sieben Tonnen Keramikplatten stehen auf dem Zettel. Weil der Lieferservice des Baumarktes noch nicht in Betrieb sei, müsse er halt selbst ran: Höchstens eine Tonne fasse sein Auto, sieben Fahrten zum Bauhaus und zurück. «Ich fühle mich ein wenig wie Sisyphus», sagt Kälin.