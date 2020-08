Er ist der eigentliche König der Cancel Culture: US-Präsident Donald Trump. Foto: Keystone

In Belarus werden Menschen willkürlich verhaftet, in den USA werden Schwarze von Polizisten drangsaliert und ermordet. Und auch in Westeuropa sind die demokratischen Grundrechte in Gefahr – bedroht durch das, was neuerdings mit dem suggestiven Begriff «Cancel Culture» bezeichnet wird: In den sozialen Netzwerken und mit Gewaltandrohungen werde so starker Druck aufgesetzt, dass Veranstaltungen abgesagt, kritische Stimmen mundtot gemacht und das wertvolle Gut der Meinungsfreiheit stark beschnitten werde.