Fitnesscenter wieder offen – Endlich pumpen – unter erschwerten Bedingungen Im Kieser-Krafttrainingsstudio in der Zürcher City blieb der grosse Ansturm am Montag noch aus. Martin Huber

Muss die 2-Meter-Abstandsregel konsequent umsetzen: Patrik Meier, COO von Kieser Training, im Studio am Zürcher Talacker. Foto: Anna-Tia Buss

«Bei uns trainieren Sie mit Abstand am besten» – auf diesen Corona-bedingten Einfall ihres Werbers dürften die Verantwortlichen von Kieser Training derzeit besonders stolz sein. Tatsächlich ist Abstandhalten im Kieser-Krafttrainingsstudio am Zürcher Talacker am Montagvormittag das Gebot der Stunde. Erstmals nach fast zwei Monaten Zwangsabstinenz konnten Kunden dort wieder an den Maschinen ihre Muskeln stählen.