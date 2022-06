Alba Festival in Zürich – Endlich wieder albanisch feiern Am ersten Juliwochenende findet in Zürich zum zweiten Mal das Alba Festival statt. Die Vorfreude der Gastgeberin und Influencerin Mimoza Lekaj ist riesig. Lea Schepers Urs Jaudas (Foto)

Influencerin Mimoza Lekaj führt am Alba Festival durch das Programm. Foto: Urs Jaudas

Rund 20’000 Besucherinnen und Besucher werden in den ersten Julitagen auf dem Hardturmareal erwartet. Sie sollen am Alba Festival nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder albanische Hip-Hop-, R’n’B-, und Popmusik geniessen können. Die Künstlerinnen und Besucher reisen teilweise von weit her an: Schliesslich ist das Festival auch das einzige seiner Art in ganz Europa.