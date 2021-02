Eisklettern im Tösstal – Endlich wieder einmal Eiszeit Der Familie Dettling kann es eigentlich fast nicht frostig genug sein. Denn dann können die Zürcher Oberländer ihrem Hobby frönen. Und zwar fast vor der Haustür. Hélène Arnet

Marcel Dettling sucht sicheren Halt an dem frei hängenden riesigen Eiszapfen. Foto: Andrea Zahler

Als Marcel Dettling den Pickel ins Eis schlägt, tönt es hohl. «Tönt nicht gut!», ruft seine Frau Kathrin zu ihm hoch. Marcel hängt etwa fünfzehn Meter über ihr an einem riesigen Eiszapfen. Sie sichert ihn von unten.

Es ist Sonntag um die Mittagszeit, und was wie eine hochalpine Szenerie anmutet, befindet sich zwei Kilometer von der S-Bahn-Station Steg entfernt im Zürcher Oberland. «Endlich ist es wieder einmal kalt genug, dass wir in der Tössscheidi eisklettern können», sagt Marcel Dettling. Der 46-Jährige ist in der Gegend aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern im nahen Bäretswil. Auch bei Lipperschwendi gibt es Orte, die zum Eisklettern geeignet sind.