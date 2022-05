Meisterküche im Grossen Alexander – Endlich wieder einmal Zuckerwatte In dem kleinen Lokal in der Badener Altstadt ist ein junges Team am Werk, das hervorragend kocht und nachhaltig denkt. Meinung Hélène Arnet , Anna-Tia Buss (Fotos)

Knuspertartelettes gefüllt mit einem Tatar vom Schweizer Alpenlachs aus Lostallo, Buttermilchcreme, marinierten Bio-Erbsen, Belperknolle und Bärlauchblüten.

Foto: Anna-Tia Buss

Es ist bestimmt 20 Jahre her, seit wir das letzte Mal Zuckerwatte gegessen haben. Damals war sie rosa und schmeckte künstlich nach Himbeeren. Diese schmeckt nach Zitrone und sieht der offenen Kapsel der Baumwolle verblüffend ähnlich. Sie wird auch an einen Baumwolle-Ast drapiert serviert und ist das Schlussbouquet eines an kulinarischen Höhepunkten nicht armen Abends.