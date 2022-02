«Apropos» – der tägliche Podcast – Endo Anaconda, der anarchistische Poet Mit seiner Band Stiller Has gehörte er zum Schweizer Kulturgut, zu den Berner «Big 4». Wie ist Endo Anaconda zu dem geworden? «Apropos» widmet ihm eine Folge. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Ane Hebeisen als Gast

Endo Anaconda am Open Air St. Gallen 2010. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Über Andreas Flückiger alias Endo Anaconda kann man vieles erzählen. Das meiste hat der diese Woche verstorbene Musiker und Texter aber selbst von sich und über sich erzählt. Sowohl in seinen Texten wie auch in Interviews sprach der Sänger von Stiller Has immer offen und ehrlich über sein Leben, seine Gesundheit und seine Unsicherheiten.

Ane Hebeisen redet in einer neuen Folge von «Apropos» über Endo Anacondas Leben, seine Musik und seinen Weg hin zur Schweizer Kulturgrösse. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.