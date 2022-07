Fotoband zu Florida – Endstation Untergang Die Fotografin Anastasia Samoylova entzaubert den Sunshine State als subtropischen Fiebertraum und liefert ungewollt eine Metapher für den Zustand der Vereinigten Staaten. Andrian Kreye

Vom Tropenwald verschluckt. New Condominiums, Bonita Springs, 2021, aus dem Bildband «Floridas». Foto: Anastasia Samoylova

Es gibt in der Mythologie der amerikanischen Wirklichkeit zwei Paradiese. Das eine ist auf Sand gebaut, das andere im Sumpf. Beide sind dem Untergang geweiht. Über die kalifornische Apokalypse gibt es unzählige Bücher, Songs und Filme. Florida aber bleibt weitgehend ein Mysterium, ein topografischer Wurmfortsatz, der in das Wirbelsturmgebiet der Karibik hineinragt, als ob er nicht so recht zum Kontinent gehört. Das trifft auch ganz gut das Lebensgefühl in diesem moskitoverseucht-schwülen Bundesstaat, den die Literatur, der Film und die Kunst nur selten behandeln.