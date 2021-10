Heizen wird teuer – Energiekrise gefährdet die Klimaziele Die Preise für Gas, Kohle, Öl und Strom schiessen in die Höhe. Es droht die schlimmste Knappheit seit Jahrzehnten. Hans-Jürgen Maurus , Armin Müller

Zu wenig Kohle: Das Kraftwerk Bergkamen in Nordrhein-Westfalen (D) steht seit dieser Woche still, weil ihm die Kohle ausgegangen ist. Foto: Getty Images

Diese Woche ging der Gaspreis durch die Decke. Am niederländischen Terminmarkt ist Erdgas fünfmal so teuer wie im April. In Grossbritannien hat die Preisexplosion in den letzten Wochen eine Reihe von kleineren Energieversorgern in die Pleite getrieben, weil sie die höheren Preise nicht an ihre Konsumenten weitergeben durften. 1,5 Millionen Gas- und Stromkunden müssen nun den Anbieter wechseln und deutlich mehr bezahlen.

Auch auf dem Ölmarkt gingen die Preise nach oben. Für die Sorte Brent wurden mehr als 80 Dollar pro Fass bezahlt, zum ersten Mal seit drei Jahren wurde diese Grenze überschritten. Heizöl wurde in der Schweiz seit Anfang Jahr um über 30 Prozent teurer, der Benzinpreis stieg um etwa 40 Rappen pro Liter.