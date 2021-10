Ballett Zürich mit «Angels’ Atlas» – Engel brauchen kein GPS Im Tanz zeigt sich der ganze Himmel. Mit einem unglaublichen Lichtfeuerwerk beginnt die neue Saison. Stefan Busz

Das Stück zeigt die Verbindung von Licht und Tanz: «Angels’ Atlas». Foto: Carlos Quezada

Ich gestehe: Von Ballett habe ich keine grosse Ahnung. Ein paar Aufführungen in der Oper, ein paar Tanzfilme, das ist es auch schon. Wie also auf die Saisoneröffnung des Zürcher Balletts hinweisen? Im Programm steht unter anderem «Angels’ Atlas» von Crystal Pite, eine europäische Erstaufführung. Die kanadische Choreografin wage hier, so heisst es, nicht weniger als eine Vermessung des Himmels und des Menschseins in Tanzform. Die grossen Worte helfen auch nicht viel weiter. Denn den Himmel kenne ich nicht so gut. Und manchmal sind mir die Menschen ein Rätsel. Da fühlt man sich doch auf einmal recht klein.