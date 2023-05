Wie sieht der Heilige Geist aus?

Stell dir den Heiligen Geist wie den Wind vor, den du in den Haaren spürst. Du siehst Bäume schwanken. Das Laub wird herumgewirbelt. Den Wind siehst du an dem, was er tut. Dasselbe ist mit dem Heiligen Geist. Er liebt den Durchzug und offene Fenster und Türen. Er meidet geschlossene Räume.