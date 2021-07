EM-Final in London – England kehrt auf den Boden bitterer Realität zurück Rassistische Ausfälle gegen die eigenen Spieler, beunruhigende Corona-Zahlen: Nach der Fussball-Euphorie folgt der Kater. Peter Nonnenmacher aus London

Da ist die Pandemie noch weit weg: Fans sitzen auf einem Schild, das Social Distancing anmahnt. Foto: Tolga Akmen (AFP)

Am Montag war der Traum ausgeträumt. Auf dem Wembley Way, der hinauf zum Stadion führt, kehrte man die Fähnchen und die zerquetschten Bierdosen zusammen, die England-Fans weggeworfen hatten in der Nacht zuvor. Auch die Reste einer wüsten Invasion des Stadions wurden beseitigt, bei der sich Hunderte Fans ohne Eintrittskarten gewaltsam Zugang zum Wembley verschafft hatten.

Nach der fieberhaften Begeisterung der letzten Wochen lag am Montagmorgen eine Atmosphäre tiefer Enttäuschung über dem ganzen Land. Auch 55 Jahre nach dem einen grossen WM-Triumph von 1966 hatte es das englische Team nicht geschafft, den Fussball wieder «heimzubringen» – und das bei einem Spiel im eigenen Land.