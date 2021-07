Rassismus-Attacken nach EM-Final - Englische Penalty-Fehlschützen von eigenen Fans beschimpft

Rassismus-Attacken nach EM-Finale – Englische Penalty-Fehlschützen von eigenen Fans beschimpft Die Nationalspieler Saka, Rashford und Sancho scheiterten im Elfmeter-Schiessen. Auf Social Media wurden sie dafür rassistisch beleidigt. Jetzt melden sich Polizei und Premierminister Johnson zu Wort. Lisa Füllemann

Englands Trainer Gareth Southgate tröstet Bukayo Saka nach der Niederlage gegen Italien im EM-Finale (11. Juli 2021). Bild: Laurence Griffiths (Getty Images)

Die englischen Nationalspieler Bukayo Saka, Marcus Rashord und Jadon Sancho sind nach dem verschossenen Elfmeter im EM-Finale auf Social Media offenbar rassistisch beleidigt worden. So waren unter dem jüngsten Instagram-Post des 19-jährigen Saka nach dem Spiel Dutzende Hasskommentare zu lesen. Die Londoner Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.

«Wir sind uns einer Reihe von beleidigenden und rassistischen Social-Media-Kommentaren bewusst, die nach dem EM-Finale an Fussballer gerichtet wurden», schrieb die Londoner Polizei in einem Statement auf Twitter. «Diese Beschimpfungen sind völlig inakzeptabel, sie werden nicht toleriert und sie werden untersucht.»

Englischer Fussballverband verurteilt Rassismus

Auch der Englische Fussballverband (FA) hat auf die Beleidigungen reagiert. «Die FA verurteilt alle Formen von Diskriminierung und ist erschüttert über den Rassismus online, der in den sozialen Netzwerken auf einige unserer England-Spieler zielt», hiess es in einem Statement auf Twitter. «Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist. Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen und drängen zugleich auf die härtest möglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist.»

Englands Spieler hatten sich bei der EM wiederholt gegen Rassismus und Diskriminierung stark gemacht und waren vor ihren Spielen, einschliesslich des Finales am Sonntag, auf die Knie gegangen, um dagegen zu protestieren.

Premierminister rügt Verantwortliche

Am Montagmorgen reagierte auch Englands Premierminister Boris Johnson auf die rassistischen Beleidigungen. «Dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden», twitterte der Regierungschef. «Die Verantwortlichen für diese entsetzlichen Beschimpfungen sollten sich schämen.»

Im EM-Finale waren gleich drei Spieler der englischen Nationalmannschaft im Penalty-Schiessen gescheitert. Marcus Rashford setzte den Ball an den Pfosten, Jadon Sancho und Bukayo Saka scheiterten hingegen am italienischen Goalie Donnarumma. Sancho und Rashford waren von Trainer Gareth Southgate erst kurz vor dem Ende der Verlängerung eingewechselt worden. Italien gewann schliesslich das Penalty-Schiessen 3:2.

