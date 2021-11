Reiserückkehrer wundern sich – «Enorm hohe Nachfrage»: Zürcher Contact-Tracing ist am Limit Wegen steigender Fallzahlen sind die Leitungen der Tracer besetzt, kommuniziert wird per SMS. Fürs Backward-Tracing reicht es nicht mehr, es braucht neues Personal. Lisa Aeschlimann

Da war es noch ruhig: Das Contact-Tracing-Center am Flughafen Zürich im August. Foto: Sabina Bobst

Wählt man die Nummer des Contact-Tracings in Zürich, bittet eine freundliche Männerstimme darum, sich per SMS bei den Tracern zu melden. Wegen der «enorm hohen Nachfrage» seien zurzeit alle Wartepositionen besetzt.

Genau das hat am Samstag ein verärgerter Südafrika-Rückkehrer erlebt. Wie er auf Twitter schreibt, ist er am Samstagmorgen in der Schweiz gelandet. Am Mittag habe er eine SMS vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erhalten, sich in Quarantäne zu begeben und die lokalen Behörden zu kontaktieren. Als er beim Zürcher Contact-Tracing nicht durchkommt, schreibt er eine SMS – er erhält keine Antwort. Später am Nachmittag wird er erneut aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben und einen PCR-Test zu machen. Wäre dieser Test positiv, solle er sich unverzüglich telefonisch melden.