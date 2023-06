Sweet Home: 10 Ideen, die nach draussen locken – Entdecken Sie die Gartenromantik Nächste Woche ist der längste Tag des Jahres. Feiern Sie den Mittsommer, die langen Tage und lauen Nächte draussen mit Freunden und diesen verspielten Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Im Garten feiern

Gartenfest: Romantische Festtafel mit bunter Decke. Tischdecke und Foto: Zara Home

Der Garten ist ein magischer Ort, der gerne mit Romantik assoziiert wird. Er bietet auf ganz unterschiedliche Weise die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Sei es, dass man selbst gärtnert, in Gärten entspannt, feiert oder welche besucht. In der Sommersaison, die in unseren Breitengraden kurz und oft unbeständig ist, kostet man bei schönem Wetter jeden Moment unter freiem Himmel aus. Gartenfeste bieten dafür eine schöne Gelegenheit. Dass man dafür nicht zwingend einen eigenen Garten braucht, wurde mir kürzlich auf einer Tramfahrt auf schöne Weise klar. Ich war gerade unterwegs, um mich mit Freundinnen im Gartenrestaurant zu treffen, da stiegen zwei Frauen in schönen weissen Kleidern ein. Die eine hatte einen kleinen weissen Klapptisch unter dem Arm, die andere zwei Gartenstühle. Sie gingen an ein «Dîner en blanc» am See. Die beiden Französinnen waren ganz erstaunt, dass ich das nicht wirklich kannte. Offenbar ist diese Idee einmal in Paris entstanden, als ein Gartenfest zu überfüllt wurde und der Gastgeber es einfach in den nahen Park verlegte. Die schönen Sommerabende stilvoll draussen zu feiern, ist eine Liebeserklärung an den Sommer und macht diesen noch wertvoller.

2 — Hier wächst was

Minigarten: Blumen und Kräuter, die in Töpfen auf einem Gartentisch wachsen. Foto über: Lobster and Swan

Schrebergärten sind so beliebt und begehrt wie noch nie. Das Leben in Städten, in denen Grünflächen immer kleiner werden, weckt die Sehsucht nach der Natur und zur Flucht aus dem technologisierten Alltag. Auch wenn man keinen grossen oder gar keinen Garten hat, kann man einen kleinen Gartentisch vor dem Haus oder auf dem Balkon platzieren. Er bietet nämlich die Möglichkeit, auf kleinstem aber schönem Platz einige Kräuter und Blumen zu ziehen, damit Bienen und andere Insekten anzulocken und dem Alltag zu Hause eine neue Dimension zu geben.

3 — Topfgarten

Da steckt Liebe drin: Wunderschön bepflanzte Töpfe auf Treppe und Fenstersimsen. Foto: MKN

Topfgärten sind Gärten, die ohne Garten praktisch überall entstehen können. Auf meinen täglichen Spaziergängen gehe ich oft an diesem kleinen Paradies vorbei. Es zeigt, dass die Liebe zum Gärtnern weder Garten noch Balkon braucht, sondern einfach positives Denken, Anpacken und Umsetzen.

4 — Das Gartenrestaurant vor der Tür

Charmant: Freundlich gedeckter Tisch im Garten. Foto über: Lovely Life

Die schönsten Sommermahlzeiten sind die, die man im Schatten unter einem Baum geniesst. Für ein romantisches Essen unter freiem Himmel lohnt es sich, ein wenig zu improvisieren. Nehmen Sie die Stühle von drinnen nach draussen und decken Sie mit schönem Tischtuch, Stoffservietten, echtem Geschirr, richtigen Gläsern, Blumen und Liebe.

5 — Gartensalat

Sommergenuss: Einfacher Salat mit Kartoffeln und Radieschen. Foto über: Outside Oslo

Die feinsten Gerichte für ein Essen unter freiem Himmel, sind die, welche mit dem Garten und dem Gärtnern verbinden. Dabei sind Salate mit Gemüse und Kräutern ganz vorne mit dabei. Versuchen Sie diesen einfachen Salat mit kleinen Kartoffeln, Radieschen und Kräutern.

Zutaten für 4-6 Personen:

2 kg kleine Kartoffeln

2 Bund Radieschen

1 Bund Frühlingszwiebeln, in feine Ringli geschnitten

1 Bund Dill, gehackt

1 EL Estragon, gehackt

1 EL Liebstöckel, gehackt

2 EL Meerrettich, gerieben

3 EL Mayonnaise

6 EL Joghurt

1 Zitrone, Saft

1 EL Honig

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Muskatnuss, gerieben

Zubereitung:

Kochen Sie die gewaschenen Kartoffeln in Salzwasser gar. Achten Sie darauf, dass sie gar, aber nicht zu weich werden. Giessen Sie das Wasser ab und lassen Sie sie auskühlen, bis noch etwas lauwarm sind. Kleine, junge Kartoffeln muss man nicht schälen, grössere sind besser, wenn sie geschält werden. Schneiden Sie sie in Stücke und die Radieschen in Scheiben. Mischen Sie mit dem Meerrettich, der Mayonnaise, dem Joghurt, dem Zitronensaft, dem Honig und dem Olivenöl ein Dressing. Anschliessend die noch leicht warmen Kartoffeln mit dem Dressing mischen und mit flockigem Meersalz wie Maldon Sea Salt, schwarzem Pfeffer aus der Mühle und einer Prise geriebener Muskatnuss würzen. Kurz vor dem Servieren die Kräuter, die Frühlingszwiebeln und die Radieschen untermischen.

Tipps: Sie können den Salat auch mit essbaren Blüten garnieren. Fein im Salat sind auch roher Fenchel, Rüebli oder Stangesellerie.

6 — Wiesenzauber

Naturliebe: Wilde Blumenwiese in einem Garten. Foto: MKN

Wer auf schönste Art Gartenromantik vor das Haus oder auf den Balkon zaubern will, pflanzt Wildwiesen. Diese Wiese befindet sich vor einem Einfamilienhaus, an dem ich fast täglich vorbeigehe. Ich finde diesen Wiesengarten so viel schöner als die pflegeleichten, coolen Villengärten mit perfektem Golfrasen und akkurat geschnittenen Buchsbäumen. «Wild» anmutende Bepflanzungen sind auch in Parks gross im Trend. An vielen Orten in Schweizer Städten tut man sich aber noch schwer damit. So muten immer noch viele öffentliche Blumenbeete an, als wäre man noch in den Fünfzigerjahren, einer Zeit in der Blumenuhren und geometrisch angeordnete und nach Farben sortierte Blumen das Grösste waren.

7 — Gartenliebe ohne Gärtnern

Inspiration: Scrapbook mit Gartenideen. Foto über: Lobster and Swan

Pflegen Sie Ihre Liebe zu Gärten auch theoretisch. Scrapbücher, in die man seine schönsten Gartenideen klebt, tragen auch zum Gartenglück bei. Die Gartensendungen von Monty Don auf BBC sind die allerschönsten und wecken bei allen die Liebe zum Gärtnern oder nähren zumindest den Traum vom Garten. Monty Don schreibt übrigens auch wunderbare Gartenbücher. Auch auf Instagram kann man die Gartenliebe pflegen. Wunderschöne Accounts für englische Gartenträume sind die von Sean Anthony Pritchard, Charlie McCormic oder Arthur Parkinson

8 — Der Gartenhausstil

Dekoidee: Gartenanmutung in der Wohnung. Foto über: Atelier Roan

Zu einem richtigen, bewirtschafteten Garten gehören auch Gartenhäuschen und Gartenschuppen. Ein kleines bisschen von der Romantik, welche diese ausstrahlen, kann man sich auch ins Haus holen. Und ja, wieso auch nicht in die Stadtwohnung. Kreieren Sie Ihre eigene kleine Gartenecke auf einem Regal oder einem Tischchen. Das schaffen Sie mit Körben, hübschen Töpfen, einigen Gartenbüchern, die Lust zum Schmökern machen, und natürlich Blumen. Mit einer solchen Idee können Sie auch einem Badezimmer, einer Küche oder einem Entrée Sommerlaune mit Gartenromantik verleihen und für mehr Freundlichkeit im Zuhause sorgen.

9 — Clafoutis

Süss und fruchtig: Ein gartenfrisches Sommerdessert aus Frankreich. Foto über: Dish

Die süsse Variante von einem gartenfrischen Gericht ist das Clafoutis. Traditionell geht ein Clafoutis mit Kirschen. Es schmeckt aber auch fein mit Aprikosen, Mirabellen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Rhabarber oder gar mit gemischten Früchten.

Zutaten:

750 g Kirschen, entsteint oder andere Früchte und Beeren Ihrer Wahl

100 g Mehl

1 Päckli Backpulver

4 Eier

125 g Zucker

1 Päckli Vanillezucker

1 Prise Salz

30 g Butter, geschmolzen

2,5 dl Rahm

Zubereitung:

Verquirlen Sie die Eier, geben Sie Zucker, Vanillezucker und Salz dazu. Verrühren Sie alles gut. Geben Sie das Mehl und das Backpulver bei, nochmals rühren. Dann den Rahm oder die Milch und die geschmolzene Butter dazugeben, alles gut vermischen. Nun buttern Sie eine Gratinform aus, verteilen die Kirschen in der Form und giessen Sie den Teig darüber. Im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen 45 Minuten backen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.

10 — Nostalgie auf dem Tisch

Fleisch gedeckt mit bestickten Tischtuch und unterschiedlichem Porzellan. Foto über: The Design Files

Romantik ist Sehnsucht und da kommt auch immer die Nostalgie mit ins Spiel. Mit Vintagefunden aus dem Flohmarkt und Erbstücken von Oma bekommt ein Tisch eine wunderschöne Portion sommerliche Gartenromantik. Suchen Sie nach alten bestickten und gemusterten Tischtüchern und decken Sie den Gartentisch auch mit ganz unterschiedlichen Tellern, Tassen, Schälchen und Gläsern. Damit kreieren Sie einen entspannten, persönlichen Sommerstil mit viel Bohemia-Charme. Dazu gehören auch Schnittblumen, Kerzen, Windlichter und Laternen.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.