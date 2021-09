Zoom – Entdeckungsreise zum Gesicht Andri Pol ist einer der wichtigsten Reportage-Fotografen der Schweiz. Seine Porträts sind grossartig. Ewa Hess (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Christina Surer, Ex-Model und Autorennfahrerin. Alle Fotos: Andri Pol

Es ist wohl kein Zufall, dass Andri Pol und Roman Signer zeitgleich im Museum Bellpark in Kriens ausstellen. Sie sind beide Schweizer Meister auf ihren Gebieten – der freundliche Berner Pol, 60, weil er uns seit Jahrzehnten als Fotograf die Schweiz so zeigt, wie wir sie noch nie gesehen haben – und doch so, dass wir sie sofort an ihren Skurrilitäten wieder erkennen. Der Ostschweizer Signer, 83, weil er als Künstler den wortkargen Schweizer Antihelden verkörpert, der schlau ausgetüftelte Werke von allgemeiner Gültigkeit schafft.

Als Scharnier zwischen den beiden Ausstellungen dient ein Porträt, das Pol von Signer machte, und auf dem das Gesicht des Porträtierten hinter einem stürmisch bewegten roten Band verschwindet. Dieses Bild ist ganz der scheue Signer, und gleichzeitig ganz der menschenfreundliche Pol.

Künstler Roman Signer in seinem Atelier beim Experimentieren.

Gerade in den Porträts des vor allem für seine überraschenden und zutiefst humanen Reportagen bekannten Fotografen merkt man, wie sehr hier einer bereit ist, sich auf den anderen Menschen einzulassen. Ob Pol die Rennfahrerin Petra Gasser zögernd auf der Treppe zeigt, Melanie Winigers pfiffiges Wesen in einem intensiven Blick zusammenfasst oder eine barocke Pracht von Farben und Volumen bei einem Obdachlosen entdeckt – es ist immer ein spielerisches Geben und Nehmen.

Petra Gasser, Mitarbeiterin in einem Fitnessclub und passionierte Autorennfahrerin.

Melanie Winiger.

Johannes, Odachloser aus Gondar, Äthiopien.

Die Porträtierten geben ihr Gesicht, der Fotograf schenkt ihnen dafür eine von ihm gerade entdeckte neue Facette ihrer Persönlichkeit. Das gilt sogar für die schwer gezeichneten Albino-Kinder aus Tansania, die in ihrer Heimat gejagt werden und denen Pol in einem entspannten Doppelporträt ein kleines Stück unbeschwerter Kindheit gibt. «Parallelgeschichten» hiess eine Kolumne des Fotografen im «Magazin». Seine Porträts sind auch solche Geschichten abseits der Hauptstrasse, Entdeckungsreisen zu einem anderen Menschen.

Gejagter Albino am Victoriasee in Tansania.

Cecilia und Pendo, 2 Albinas, die nicht mehr in die Schule gehen.

Beat Breu, Velorennfahrer, Komiker und Bordellbesitzer.

Franco Knie, Zirkusdirektor und Elefantendresseur.

Der Musiker Gölä bei Arbeiten in seinem Keller.

Die Ausstellung dauert bis 7. November, Museum im Bellpark, Kriens. www.bellpark.ch/

