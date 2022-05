Fahndung in den USA – Entflohener Häftling und Wärterin festgenommen – Beamtin tot Die Justizvollzugsbeamtin Vicky W. hat dem Mordverdächtigen Casey W. zur Flucht verholfen. Nun konnten sie wieder verhaftet werden. Dabei hat sich die Wärterin selbst tödlich verletzt.

Wieder festgenommen: Casey W. verbüsst eine 75-jährige Haftstrafe für Einbruch, Autodiebstahl und Mord. AFP/Lauderdale County Sheriff's Office Vicky W. kam bei der Verhaftung ums Leben. AFP/County Sheriff's Office 1 / 2

Nach eineinhalbwöchiger Fahndung hat die Polizei in den USA einen Mordverdächtigen und eine Justizvollzugsbeamtin festgenommen, die ihm bei der Flucht aus der Haft geholfen haben soll. Die Beamtin starb später im Krankenhaus an einer selbst zugefügten Schussverletzung, wie Medien am Montag unter Berufung auf Sheriff Dave Wedding aus Vanderburgh County im US-Staat Indiana berichteten.

Der Sheriff im Bezirk Lauderdale (Alabama), Rick Singleton, hatte zuvor mitgeteilt, Casey W. (38) und Vicky W. (56) – die nicht miteinander verwandt sind – seien am Montag im Bundesstaat Indiana nach einer Verfolgungsjagd gefasst worden. An deren Ende sei es zu einem Unfall gekommen.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf frühere Angaben des Sheriffs von einer möglichen romantischen Beziehung zwischen Casey W. und Vicky W., die sich 2020 kennengelernt haben sollen.

Tipp aus der Bevölkerung

Singleton sagte am Montag: «Wir haben heute einen gefährlichen Mann von der Strasse geholt. Er wird nie wieder das Tageslicht sehen.» Nach Angaben der Polizei verbüsste Casey White bei seiner Flucht aus dem Bezirksgefängnis in Lauderdale eine 75-jährige Haftstrafe für eine ganze Reihe von Straftaten. Er war ausserdem wegen des Mordes an einer 58-Jährigen angeklagt. Vicky White wird Fluchthilfe vorgeworfen, worauf bis zu zehn Jahre Haft stehen. Singleton sagte: «Sie hat uns einige Antworten zu geben.»

Nach Angaben des Sheriffs führte ein Tipp aus der Bevölkerung zur Festnahme. Auf Casey White war ein Kopfgeld von 10’000 Dollar ausgesetzt, auf Vicky White 5000 Dollar. Nach ihnen war seit dem 29. April landesweit gefahndet worden. Die Polizei warnte, sie seien gefährlich und womöglich bewaffnet. CNN berichtete, Vicky White habe vor der Flucht angegeben, sie bringe Casey White vom Gefängnis zum Gericht – dort seien die beiden nie angekommen. Kurz zuvor habe die 58-Jährige ihr Haus weit unter Marktwert verkauft.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.