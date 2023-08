CHF 5.- Rabatt – Podiumsdiskussion Zürich – Entscheidung 2023 – das grosse Streitgespräch Am Streitgespräch des Tages-Anzeigers treten die Chefs der grossen Parteien gegeneinander an. Klima, Zuwanderung, Neutralität: Bei uns verhandeln sie die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Und sie sagen, wer künftig im Bundesrat sitzen soll.

Wohin steuert die Schweiz? Am 22. Oktober 2023 entscheidet sich, wer künftig die politische Macht im Land hat. Das Stimmvolk wählt ein neues Parlament. Am Streitgespräch des Tages-Anzeigers treten die Chefs der grossen Parteien gegeneinander an. Klima, Zuwanderung, Neutralität: Bei uns verhandeln sie die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Und sie sagen, wer künftig im Bundesrat sitzen soll.



Es debattieren:

· Thomas Aeschi, Fraktionschef SVP

· Cédric Wermuth, Co-Präsident SP

· Thierry Burkart, Präsident FDP

· Gerhard Pfister, Präsident Mitte

· Balthasar Glättli, Präsident Grüne

· Jürg Grossen, Präsident GLP



Moderation

Raphaela Birrer, Chefredaktorin Tages-Anzeiger und Markus Häfliger, Bundeshausredaktor



Datum, Zeit und Ort

Sonntag, 3. September 2023, 20 Uhr

Tür-/Kassenöffnung ab 19 Uhr

Kaufleuten, Pelikanplatz, Zürich



Ihr carte blanche-Angebot

CHF 20.- statt CHF 25.-