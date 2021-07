Kunst und Bewegung im Migros-Museum – Entspannen im Museum In ihrer aktuellen Ausstellung im Migros-Museum für Gegenwartskunst gibt die Künstlerin Yael Davids Feldenkrais-Kurse. Annik Hosmann

Feldenkrais kann in bequemen Strassenkleidern praktiziert werden. Foto: Giuseppe Micciché

Feldenkrais soll, so das Ziel des Begründers der Bewegung Moshé Feldenkrais, durch eine bessere Selbstwahrnehmung grundlegende menschliche Funktionen verbessern und Schmerzen reduzieren. Das tönt abstrakt, bedeutet aber abgekürzt: Spezifische Übungen sollen den Körper entspannen und Bewegungen leichter machen.

Für die israelische Künstlerin Yael Davids ist die Methode aber noch viel mehr: Sie ist überzeugt, dass Besucherinnen und Besucher über Feldenkrais Kunst anders, neu erleben können. Das Motto des besuchten Kurses: «Horizontal – vom Bild zur Bewegung. Kreuzen der Knie und Drehen von Rücken und Becken». Und genau das machen wir im mit gelbem Filz ausgelegten Ausstellungsraum des Migros-Museums für Gegenwartskunst. An der Wand hängen drei Werke: eine Art Installation, ein Gemälde von Marlene Dumas und eine Fotografie.

Anleitungen und Werkbeschreibungen

Yael Davids gibt Anweisungen, während wir mit geschlossenen Augen auf dem Rücken liegen. Die Hände verschränken, die Knie kreuzen, lange ausatmen. Und immer wieder spüren, wie es sich anfühlt, zu liegen. Ist der Körper leichter oder schwerer? Haben wir mehr oder weniger Kontakt mit dem Boden? Dazwischen erzählt Davids von ihrer eigenen Kunstpraxis, welche Bedeutung Feldenkrais für sie hat, liest Texte von Künstlerinnen und Künstlern, die über Schwerkraft und Bewegung geschrieben haben.

Die sanften Anleitungen, Davids Stimme und das Wissen, dass man in einem Museum liegt, haben eine so beruhigende und entspannende Wirkung auf die Kursteilnehmenden, dass es am Ende scheint, als hätte niemand so richtig Lust, diese geschützte Bubble zu verlassen. Ich für meinen Teil bin wohl noch nie so entspannt und gefühlt schwebend durch eine Ausstellung gegangen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.