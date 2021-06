Sweet Home: Improvisation statt Regeln – Entspannte Sommerrezepte Denn zu dieser Jahreszeit dürfen Sie auch mal Tortellini als Salat servieren, Pfirsiche auf eine Focaccia türmen oder Erdbeeren in den Backofen schieben! Marianne Kohler Nizamuddin

Fattoush-Salat

Knusprig und saftig: Brotsalat mit Gurken und Tomaten. Foto: MKN

Dieser orientalische Salat überrascht mit feinen Gewürzen und knusprigem Brot.

Zutaten für 2-4 Personen :

1 Lattich

2 grosse oder einige kleine Tomaten

1 Gurke

1-2 Pitabrote

Olivenöl

Zutaten für das Dressing:

5 EL Olivenöl

5 EL Zitronensaft

2 EL Sumach

Zubereitung:

Schneiden Sie das Pitabrot in Stücke und braten Sie es knusprig in Olivenöl. Auf ein Küchenpapier legen. Lattich waschen, rüsten und in Streifen schneiden. Tomaten und Gurken in Stücke schneiden. Dann mischen sie das Olivenöl, den Zitronensaft und ein EL Sumach. Nun mischen Sie den Salat, die Gurken, die Tomaten und die Hälfte der Pitachips mit dem Dressing. Geben Sie die zweite Hälfte Pitachips darüber und streuen Sie den restlichen Sumach über den Salat.