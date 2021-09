Yoga-Walking im Test – Entspannung im Wald Trotz schreienden Kindern und viel zu vielen Mücken kann man sich beim Yoga-Walking optimal entspannen und den Alltag vergessen, findet unsere Autorin. Meinung Sara Belgeri

Die Yogamatte wird im Wald dort ausgebreitet, wo es Platz hat. Foto: PD

Es ist etwa ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal Sport gemacht habe. Jeder Sportmuffel weiss: Nach so langer Zeit braucht es viel Überwindung, sich wieder zu bewegen. Yoga-Walking schien mir der perfekte Einstieg. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus, wie es der Name verrät, Yoga und Gehen. Aber auch aus myofaszialem Training, wie die diplomierte Physiotherapeutin und ausgebildete Yogalehrerin Tanja Orlow erklärt. Dabei werden langsame und rhythmisch schwungvolle Übungen miteinander kombiniert und die Faszien, also das Bindegewebe, trainiert.