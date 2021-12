Aufgefallen bei St. Gallen - GC – Er arbeitet an seiner Bewerbung für Juventus Turin Kaly Sène schiesst die Tore, Amir Abrashi gewinnt die Zweikämpfe, Giorgio Contini gibt die Kommandos – und die Fans sind auf allen Ebenen vereint. Thomas Schifferle

Ein Löwe im Mittelpunkt: Kaly Sène wird von Dominik Schmid (links) und Toti Gomes (rechts) gefeiert.

Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Kaly Sène – der grosse Tanz

Er hat ein Vorbild, ein ziemlich grosses, weil er Michael Jordan heisst. «The Last Dance», diese brillante Dokumentation über den grössten Basketballer aller Zeiten, hat sich Sène darum mehrmals angeschaut.

Er war gerade mal 15, als er daheim in Dakar sagte, er wolle eines Tages bei Juventus spielen. «Ihr werdet schon sehen», hat er seinen Freunden gesagt. Fünf Jahre später ist er noch nicht in Turin, aber geografisch hat er sich dieser Stadt um einiges angenähert.

Der 20-Jährige ist in Zürich angekommen, seit diesem Sommer stürmt er für die Grasshoppers. Sein Transfer schlug keine hohen Wellen, wer kannte diesen jungen Mann schon, der vom FC Basel ausgeliehen wurde? Heute ist Sène eine Entdeckung nicht nur bei GC, sondern in der Super League überhaupt. Und wer ihn bis zu diesem Sonntag noch nicht gekannt hat, kann ihn spätestens jetzt kennen. Seine drei Tore zum 4:0 in St. Gallen sollten genug Argumente dafür liefern.