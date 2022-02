Satiriker mit Millionenpublikum – Er beschimpft Boris Johnson – und die Begeisterung ist gross Jonathan Pies Wutausbrüche sind legendär. Nun hat der fiktive Journalist von der «New York Times» eine Bühne erhalten, um über seinen Premier zu schimpfen. Und über Donald Trump. Andreas Tobler

Zwischen seinen Wutausbrüchen verwirft er auch mal die Hände: Der fiktive Journalist Jonathan Pie zerlegt für die «New York Times» Boris Johnson. Foto: Screenshot

Die Situation eskaliert, als er erklären will, wie Boris Johnson britischer Premierminister werden konnte. Da verliert der Mann mit Anzug und Krawatte jegliche Contenance: Mit hochrotem Kopf und geballten Fäusten führt er aus, dass Johnson in eine Oberschicht hineingeboren worden sei, die sich dazu bestimmt sehe, Grosses zu leisten, obwohl sie dies niemals tue. Schon als Jugendlicher sei Johnson auf einem «Hogwarts für Wichser» gewesen, also auf einer Eliteschule, wo man Latein und Steuervermeidung lernen könne.